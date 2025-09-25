SIP या लम्पसम: 10 साल में कौन सा निवेश विकल्प आपको दिलाएगा बेहतर रिटर्न

SIP vs LumpSum: अगर आप म्यूचुअल फंड में इनवेस्ट करने का मन बना रहे हैं तो आपके आगे दो रास्ते होते हैं आईपी और लमसम. SIP में थोड़ी-थोड़ी रकम हर महीने जमा होती है. LumpSum में एक बार में बड़ी इनवेस्टमेंट लगाते है. जानना चाहते हैं कि दोनों में क्या अच्छा है? किसमें ज्यादा मुनाफा होता है खतरा कम रहता है?

1. SIP औेर LumpSum

यह दोनों इनवेस्टमेंट के तरीके हैं लेकिन फायदें अलग-अलग है. SIP से पैसे बचाने का रूटीन बन जाती है. यह नियमित रूप से किया जाने वाला इनवेस्टमेंट है. लमसम उन लोगों के लिए है जिनके पास बड़ा इनवेस्टमेंट फंड है. मगर इसमें मार्केट टाइमिंग का जोखिम अधिक होता है.

2. 1 लाख रुपए के लिए क्या बहतर हैं

LumpSum

इनवेस्टमेंट रकम- 1,00,000 रुपये

टाइम लिमिट- 10 साल

न्यूनतम रिटर्न- 12 %

अनुमानित रिटर्न- 3,10,585 रुपये

हिसाब में रिटर्न 12 प्रतिशत दर तय की है. बाजार के उतार-चढ़ाव के मुताबिक रिटर्न शेयर कम ज्यादा भी हो सकता है.इसमें इनवेस्टमेंट टाइम लिमिट 10 साल माना गया है. अगर कोई म्यूचुअल फंड लमसम में 10 साल के लिए 1 लाख रुपए इनवेस्ट करता हैं तो उसे सालाना कंपाउंडिंग रेट के साथ मैच्योरिटी पर 3,10,585 रुपए हो जाएगें.

SIP

इनवेस्टमेंट रकम- 1000 रुपये

टाइम लिमिट- 10 साल

न्यूनतम रिटर्न- 12 फीसदी

अनुमानित रिटर्न- 2,32,339 रुपये

यहां SIP के लिए इनवेस्टमेंट रकम प्रतिमाह 1000 रुपये रखा गया हैं. 1000 x 12= 12000 मतलब 0 साल में 1,20,000 रुपये जुड़ जाएगें. 12 प्रतिशत के रिटर्न और चक्रवृद्धि ब्याज के मुताबिक 10 साल बाद आपकी मैच्योरिटी रकम 2,32,339 रुपए बन जाएगी.

3. मार्केट के उतार-चढ़ाव किसके लिए अच्छा होता है?

उतार-चढ़ाव SIP के लिए लाभकारी हैं. कीमत कम होने पर अधिक यूनिट्स खरीद सकते हैं जिसके कारण कुल खर्च औसतन घट जाता है. LumpSum में अगर गलत वक्त पर इनवेस्टमेंट किया तो नुकसानदायक साबित हो सकता है.

मिल गया 10 साल में एक करोड़ कमाने का फॉर्मूला, आपको क्या करना पड़ेगा; फटाफट कर लें नोट

4. लौगं टर्म

यह कहना गलर होगा कि हमेशा SIP जीतता है. आंकड़ों के अनुसार 10-15 साल में LumpSum का रिटर्न 12-14% रहा वहीं SIP का 10-12%. फर्क बस इतना हैं की LumpSum ज्यादा जोखिम भरा है और SIP जोखिम को बैलेंस करता है।

5. आपके लिए क्या बहतर हैं?

अगर आप हर महीने कुछ पैसे बचत कर पाते हैं SIP सही तरीका है.

यह धीरे-धीरे पैसे बनाता है और जोखिम कम करता है. LumpSum तभी फायदेमंद है जब आपके पास ज्यादा पैसा हो और मार्केट की क़ीमतें नीचे हों. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, LumpSum लमसम सही समय पर ज्यादा रिटर्न दे सकता है लेकिन SIP लंबी अवधि में सुरक्षित और संतुलित ऑप्शन है.

अब रिटायरमेंट से पहले पाएं EPFO पेंशन! आम आदमी को बड़ी राहत