छोटी बचत, बड़ा सपना: ₹100 रोज की SIP से कितने समय में बनेगा लाखों का फंड

Mutual Fund: आजकल, कोई भी SIP (सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान) के ज़रिए आसानी से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता है. SIP ने इन्वेस्टिंग को आसान और असरदार बना दिया है क्योंकि आप किस्तों में इन्वेस्ट करते हैं. आज हम जानेंगे कि अगर कोई हर दिन ₹100 बचाता है, तो उसे ₹1 लाख जमा करने (या लखपति बनने) में कितना समय लगेगा.

सिर्फ़ बैंक अकाउंट में पैसे बचाना आपकी भविष्य की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काफ़ी नहीं हो सकता है. इसलिए, अपनी बचत को समझदारी से इन्वेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है. अगर कोई व्यक्ति हर दिन 100 रुपये बचाता है, तो वह एक महीने में 3000 रुपये तक जमा कर सकता है. हमने यहाँ एक महीने में 30 दिन माने हैं.

अब आइए पता लगाते हैं कि अगर हम SIP (सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान) के ज़रिए हर महीने ₹3000 इन्वेस्ट करते हैं, तो ₹1 लाख का फंड जमा करने में कितना समय लगेगा?

गणना

निवेश की रकम – 3000 रुपये प्रति माह

निवेश पर रिटर्न – 12 प्रतिशत

अगर कोई व्यक्ति हर महीने SIP (सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान) में ₹3000 इन्वेस्ट करता है, तो वह 12% रिटर्न मानकर सिर्फ़ 3 साल में ₹1 लाख का फंड जमा कर सकता है. हालाँकि, यह पूरी तरह से रिटर्न की दर पर निर्भर करता है. म्यूचुअल फंड में रिटर्न ऊपर-नीचे हो सकता है, क्योंकि वे स्टॉक मार्केट से जुड़े होते हैं.

इन तीन सालों में, उन्हें ₹1,31,000 मिल सकते थे. इसमें से, मूल रकम ₹1,08,000 होगी, और बाकी ₹23,000 इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न होगा. म्यूचुअल फंड में, आप जितने लंबे समय तक इन्वेस्ट करते हैं, आम तौर पर आपको उतना ही अच्छा रिटर्न मिलता है.

किस फंड ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया?

इस साल, DSP वर्ल्ड गोल्ड माइनिंग ओवरसीज इक्विटी ओमनी FoF ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है. इस फंड ने 175.22 प्रतिशत का रिटर्न दिया है. इसका AUM (एसेट्स अंडर मैनेजमेंट) ₹1688.96 करोड़ है.

एक्सपेंस रेश्यो – 1.64%

स्टैंडर्ड डेविएशन – 33.28%

शार्प रेश्यो – 3.43

एग्जिट लोड – 0

होल्डिंग्स

ब्लैकरॉक ग्लोबल फंड्स – वर्ल्ड गोल्ड फंड (क्लास 12 USD शेयर)

वैनएक गोल्ड माइनर्स ETF

TREPS

अभी आप इस फंड में इन्वेस्ट नहीं कर सकते. हालांकि, यह ध्यान रखें कि आपको सिर्फ़ रिटर्न के आधार पर कोई फंड नहीं चुनना चाहिए. फंड के रिस्क फैक्टर्स पर भी विचार करना ज़रूरी है. सिर्फ़ इसलिए कि कोई फंड एक साल में अच्छा परफॉर्म करता है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह अगले साल भी वैसा ही परफॉर्म करेगा.