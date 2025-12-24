Home > व्यापार > म्यूचुअल फंड का सुनहरा दौर! 2035 तक भारत में 300 लाख करोड़ रुपये पार करेगा यह सेक्टर

म्यूचुअल फंड का सुनहरा दौर! 2035 तक भारत में 300 लाख करोड़ रुपये पार करेगा यह सेक्टर

ICRA एनालिटिक्स की रिपोर्ट के अनुसार, लगातार आ रहे नेट इनफ्लो और बढ़ती रिटेल निवेशकों की भागीदारी की वजह से म्यूचुअल फंड के AUM में लगातार इजाफा हो रहा है. अगर मौजूदा निवेश का रुझान और बाजार की स्थिति बनी रहती है, तो भारत आने वाले कुछ वर्षों में 100 ट्रिलियन रुपये का स्तर आसानी से पार कर सकता है.

By: Anshika thakur | Published: December 24, 2025 8:12:44 AM IST

Mutual Fund
Mutual Fund


Mutual fund investments: पिछले कुछ सालों में भारत में स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का क्रेज तेज़ी से बढ़ा है. ICRA एनालिटिक्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट (AUM) 2035 तक ₹300 लाख करोड़ को पार कर जाएगा. यह ग्रोथ मुख्य रूप से डिजिटल अपनाने में बढ़ोतरी, Gen Z, महिलाओं और छोटे शहरों के परिवारों की बढ़ती भागीदारी, और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) के ज़रिए लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टमेंट की ओर बदलाव के कारण होगी.

You Might Be Interested In

रिपोर्ट के अनुसार, 2025 में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काफी बढ़ोतरी हुई, और नवंबर 2025 में इसका एसेट्स अंडर मैनेजमेंट (AUM) ₹81 लाख करोड़ तक पहुँच गया. नवंबर 2024 में इंडस्ट्री का AUM ₹68 लाख करोड़ था, जो साल भर में 18.69 प्रतिशत की बढ़ोतरी दिखाता है. पिछले पाँच सालों में, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का AUM 21.91 प्रतिशत की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ा है.

म्यूचुअल फंड बिज़नेस में इतनी तेज़ी क्यों आई?

ICRA एनालिटिक्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि लगातार नेट इनफ्लो, मज़बूत मार्केट परफॉर्मेंस, और डिजिटाइज़ेशन और बचत के फाइनेंशियलाइज़ेशन के कारण रिटेल पार्टिसिपेशन में बढ़ोतरी से एसेट्स अंडर मैनेजमेंट (AUM) में लगातार बढ़ोतरी हुई है. मई 2025 तक, इंडस्ट्री का AUM ₹70 ट्रिलियन का आंकड़ा पार कर गया था, और अगले छह महीनों में, ग्लोबल अनिश्चितताओं के बावजूद, इसने ₹80 ट्रिलियन का आंकड़ा भी पार कर लिया.

You Might Be Interested In

100 ट्रिलियन का आंकड़ा ज़्यादा दूर नहीं है

इस ट्रेंड को देखते हुए, मार्केट में हिस्सा लेने वालों का मानना है कि अगर मौजूदा इनफ्लो ट्रेंड और मार्केट परफॉर्मेंस जारी रहती है, तो भारत अगले कुछ सालों में 100 ट्रिलियन रुपये का आंकड़ा पार करने की अच्छी स्थिति में है.

You Might Be Interested In
Tags: AUM GrowthIndian Mutual Fund IndustryInvestment TrendsMutual Fundsstock market india
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इन सेलिब्रिटीज ने लॉन्च किए ये फेमस ब्यूटी ब्रांड

December 24, 2025

दिवाली से लेकर होली तक, यहां देखें 2026 के त्योहारों...

December 24, 2025

सेलिब्रिटी फिटनेस का आखिर क्या है राज? विदेशी या फिर...

December 24, 2025

प्रियंका चोपड़ा विश्वभर में बेहद ही प्रसिद्ध हैं. फिर चाहे...

December 24, 2025

ये हैं बॉलीवुड के 7 एजलेस स्टार्स, जो आज भी...

December 23, 2025

10 लाख लोगों के खाते में आएगी करोड़ो की रकम!...

December 23, 2025
म्यूचुअल फंड का सुनहरा दौर! 2035 तक भारत में 300 लाख करोड़ रुपये पार करेगा यह सेक्टर

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

म्यूचुअल फंड का सुनहरा दौर! 2035 तक भारत में 300 लाख करोड़ रुपये पार करेगा यह सेक्टर
म्यूचुअल फंड का सुनहरा दौर! 2035 तक भारत में 300 लाख करोड़ रुपये पार करेगा यह सेक्टर
म्यूचुअल फंड का सुनहरा दौर! 2035 तक भारत में 300 लाख करोड़ रुपये पार करेगा यह सेक्टर
म्यूचुअल फंड का सुनहरा दौर! 2035 तक भारत में 300 लाख करोड़ रुपये पार करेगा यह सेक्टर