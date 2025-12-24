म्यूचुअल फंड का सुनहरा दौर! 2035 तक भारत में 300 लाख करोड़ रुपये पार करेगा यह सेक्टर

Mutual fund investments: पिछले कुछ सालों में भारत में स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का क्रेज तेज़ी से बढ़ा है. ICRA एनालिटिक्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट (AUM) 2035 तक ₹300 लाख करोड़ को पार कर जाएगा. यह ग्रोथ मुख्य रूप से डिजिटल अपनाने में बढ़ोतरी, Gen Z, महिलाओं और छोटे शहरों के परिवारों की बढ़ती भागीदारी, और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) के ज़रिए लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टमेंट की ओर बदलाव के कारण होगी.

रिपोर्ट के अनुसार, 2025 में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काफी बढ़ोतरी हुई, और नवंबर 2025 में इसका एसेट्स अंडर मैनेजमेंट (AUM) ₹81 लाख करोड़ तक पहुँच गया. नवंबर 2024 में इंडस्ट्री का AUM ₹68 लाख करोड़ था, जो साल भर में 18.69 प्रतिशत की बढ़ोतरी दिखाता है. पिछले पाँच सालों में, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का AUM 21.91 प्रतिशत की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ा है.

म्यूचुअल फंड बिज़नेस में इतनी तेज़ी क्यों आई?

ICRA एनालिटिक्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि लगातार नेट इनफ्लो, मज़बूत मार्केट परफॉर्मेंस, और डिजिटाइज़ेशन और बचत के फाइनेंशियलाइज़ेशन के कारण रिटेल पार्टिसिपेशन में बढ़ोतरी से एसेट्स अंडर मैनेजमेंट (AUM) में लगातार बढ़ोतरी हुई है. मई 2025 तक, इंडस्ट्री का AUM ₹70 ट्रिलियन का आंकड़ा पार कर गया था, और अगले छह महीनों में, ग्लोबल अनिश्चितताओं के बावजूद, इसने ₹80 ट्रिलियन का आंकड़ा भी पार कर लिया.

100 ट्रिलियन का आंकड़ा ज़्यादा दूर नहीं है

इस ट्रेंड को देखते हुए, मार्केट में हिस्सा लेने वालों का मानना है कि अगर मौजूदा इनफ्लो ट्रेंड और मार्केट परफॉर्मेंस जारी रहती है, तो भारत अगले कुछ सालों में 100 ट्रिलियन रुपये का आंकड़ा पार करने की अच्छी स्थिति में है.