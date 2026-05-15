Mumbai Petrol Diesel Price Today: मुंबई में ईधन का डबल अटैक! पेट्रोल-डीजल दोनों के दाम चढ़े; जानें ताजा रेट

Mumbai Petrol Diesel Price Today: शुक्रवार सुबह-सुबह पूरे भारत को एक बड़ा झटका लगा है. दरअसल, शुक्रवार को पूरे भारत में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में ₹3 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है. जी हाँ! आपको बता दें कि सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों ने वैश्विक कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष की वजह से पैदा हुई ऊर्जा सुरक्षा की चिंताओं के बीच खुदरा ईंधन दरों में ये बड़ा बदलाव किया है. इस बढ़ोतरी के चलते नई दिल्ली से लेकर यूपी-बिहार तक पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हुआ है. ऐसे में मुंबई में भी पेट्रोल-डीजल के दामों में अच्छी-खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है.

मुंबई में पेट्रोल-डीजल के दाम

अगर आप भी अपने दफ्तर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो जान लें कि मुंबई में पेट्रोल के दाम में ₹3.00 की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद अब यहां एक लीटर पेट्रोल ₹106.64 में मिल रहा है. वहीं अगर डीजल की बात करें तो नई मुंबई में डीजल ₹3.00 महंगा होकर अब ₹93.14 प्रति लीटर पर बिक रहा है. इससे पहले मुंबई में पेट्रोल ₹103.6 में मिल रहा था और डीजल ₹90.14 में. सिर्फ मुंबई ही यही बल्कि अन्य शहरों में भी पेट्रोल और डीजल के दामों में 3-3 रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिली है.

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PM Modi ने दी थी चेतावनी

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपने सार्वजनिक बयानों में नागरिकों से ईंधन बचाने, अनावश्यक खपत कम करने और बर्बादी से बचने का आग्रह किया है, जिसके बाद इस स्थिति पर लोगों का ध्यान और भी ज़्यादा गया है. प्रधानमंत्री ने लोगों को खाने के तेल की खपत कम करने और गैर-ज़रूरी सोने की खरीदारी टालने की भी सलाह दी है. इन टिप्पणियों से इस बात की अटकलें तेज़ हो गई हैं कि अगर संकट और गहराता है, तो मांग को नियंत्रित करने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं.

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