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Mumbai Milk Price Hike: मुंबई में 9 रुपये महंगा हुआ दूध, कब से बढ़ेंगे दाम; नोट करके ही खरीदें मिल्क

मुंबई दुग्ध उत्पादक संघ का कहना है कि मुंबई में नए रेट 1 सितंबर से 28 फरवरी 2027 तक लागू रहेंगे. इसके बाद कीमतों की समीक्षा की जाएगी.

By: JP Yadav | Published: August 28, 2026 3:40:14 PM IST

Mumbai Milk Price Hike: मुंबई में 9 रुपये महंगा हुआ दूध, कब से बढ़ेंगे दाम; नोट करके ही खरीदें मिल्क
Mumbai Milk Price Hike: मुंबई में 9 रुपये महंगा हुआ दूध, कब से बढ़ेंगे दाम; नोट करके ही खरीदें मिल्क


Mumbai Milk Price Hike: देश की राजधानी मुंबई के लोगों को महंगाई का एक और झटका लगा है. आगामी 1 सितंबर 2026 से मुंबई में दूध के थोक दाम में 9 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी होने जा रही है. मुंबई दुग्ध उत्पादक संघ (Mumbai Milk Producers’ Association) द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, दूध का वर्तमान दाम 93 है, जिसमें 9 रुपये का इजाफा किया गया है. नए रेट्स 1 सितंबर, से लागू होंगे. इसके बाद मुंबई में  दूध की कीमत 102 रुपये प्रति लीटर हो जाएगा. 

मराठी वेबसाइट पुढारी में छपी खबर के मुताबिक, दूध की कीमतों में इजाफा 28 फरवरी 2027 तक लागू रहेगा. इसके बाद कीमत की फिर से समीक्षा की जाएगी. जरूरत पड़ने पर दूध के दाम कम हो सकते हैं और इजाफा भी हो सकता है. वैसे महंगाई के चलते दूध की कीमतों में कमी होने के आसार बहुत कम हैं. मुंबई दुग्ध उत्पादक संघ ने बताया कि फिलहाल मुंबई में ताजा दूध का थोक भाव 93 रुपये प्रति लीटर है. ऐसे में यानी बढ़ोतरी के बाद 1 सितंबर से इसमें 9 की बढ़ोतरी हो जाएगी और इसकी कीमत 102 प्रति लीटर हो जाएगी. 

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क्या बढ़ा जा रहे दाम

बताया जा रहा है कि  पशुपालन की लागत में लगातार इजाफा हो रहा है. पशु आहार (दाना, तूरचुनी,चारा, खली और चनाचुनी) की कीमतों में 25 प्रतिशत तक का इजाफा हो चुका है. इस पर मुंबई दुग्ध उत्पादक संघ का कहना है कि बढ़ती उत्पादन लागत को देखते हुए दूध का थोक भाव बढ़ाना जरूरी हो गया था. 

Tags: Mumbai Milk Price
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