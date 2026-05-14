CNG Price Hike in Mumbai: LPG, दूध के बाद एक और झटका, अब सीएनजी हो गई महंगी, जानिए कितना बढ़ा दाम?

CNG Price Hike in Mumbai: मई महीने में गर्मी के साथ-साथ महंगाई का तापमान भी बढ़ता जा रहा है. कॉमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद अब मुंबई में सफर करना भी महंगा हो गया है. मुंबई गैस लिमिटेड (Mumbai Gas Limited) ने सीएनजी की दरों में इजाफा कर दिया है. MGL ने सीएनजी की कीमत में 2 रुपये बढ़ाकर 84 पैसे का इजाफा किया है. बढ़ी हुई दरें गुरुवार (14 मई, 2026) से लागू हो गई हैं. इसका बाद अब ऑटो टैक्सी बसों की लागत और किराया बढ़ने की आशंका जताई जा रही है.

यह ताज़ा बढ़ोतरी अप्रैल में पिछले बदलाव के ठीक एक महीने बाद हुई है, और यह कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव के बीच भारत की ईंधन सप्लाई चेन पर बढ़ते दबाव की ओर इशारा करती है. ईरान-अमेरिका संघर्ष दुनिया के एनर्जी बाज़ारों को लगातार हिला रहा है और ब्रेंट क्रूड कई दिनों से $105 प्रति बैरल से थोड़ा ऊपर ट्रेड कर रहा है.

शहर सीएनजी के दाम

मुंबई 84.00 रुपये प्रति किलोग्राम पुणे 92.25 रुपये प्रति किलोग्राम पालघर 79.50 रुपये प्रति किलोग्राम कोल्हापुर 79.50 रुपये प्रति किलोग्राम

MGL के अनुसार, MMR में लगभग 12.8 लाख वाहन CNG पर चलते हैं. इनमें लगभग 4.7 लाख ऑटो-रिक्शा, 1.6 लाख टैक्सियाँ और 5 लाख से ज़्यादा निजी कारें शामिल हैं. इस घोषणा के बाद ऑटो यूनियनों ने किराए में बदलाव की मांग की है. उनका कहना है कि ईंधन की कीमतों में बार-बार होने वाली बढ़ोतरी से ड्राइवरों की कमाई और उनकी रोज़मर्रा की गुज़र-बसर पर बुरा असर पड़ रहा है. रिपोर्टों के अनुसार, यूनियनें मूल किराए में कम से कम 1 रुपये की बढ़ोतरी की मांग कर रही हैं. बताया जा रहा है कि ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर और यात्री दोनों ही ईंधन की बढ़ती कीमतों के असर का सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं, क्योंकि एनर्जी मार्केट में उतार-चढ़ाव अभी भी वैश्विक माहौल पर हावी है.

MGL ने CNG की कीमतें क्यों बढ़ाई हैं?

MGL ने इस ताज़ा बढ़ोतरी का कारण पेट्रोल खरीदने की बढ़ती लागत, आयातित ईंधन की ऊंची कीमतें, रुपये का कमज़ोर होना और वैश्विक एनर्जी सप्लाई चेन में रुकावटों को बताया है. MGL ने कहा कि कीमतों में ताज़ा बढ़ोतरी के बाद भी, CNG पारंपरिक ईंधनों की तुलना में काफी सस्ती बनी हुई है. कंपनी ने बताया कि 84 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से CNG, मौजूदा बाज़ार कीमतों पर पेट्रोल से लगभग 44 प्रतिशत और डीज़ल से लगभग 7 प्रतिशत सस्ती है.