Mumbai Auto Taxi Fare Hike: मुंबई में बढ़ा ऑटो और काली-पीली टैक्सी का किराया, लोगों की जेब पर पड़ेगा कितना असर?

Mumbai Auto Taxi Fare Hike: मायानगरी मुंबई (Mumbai News) में जहां बॉलीवुड का बोलबाला है. अब वहां आम लोगों की जेब पर असर पड़ने वाला है. हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज यानी मंगलवार (1 सितंबर, 2026) से ऑटो रिक्शा और काली-पीली टैक्सियों का सफर महंगा हो गया है. अब ऑटो और टैक्सी में यात्रा करने के लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऑटो का किराया 1 रुपये तो वहीं दूसरी तरफ काली- पीली टैक्सी का किराया 2 रुपये बढ़ा है.

आम लोगों की जेब पर पड़ेगा असर

कीमतों में बढ़ोतरी के बाद आपको जिस ऑटो का किराया आपको पहले 26 रुपये देने पड़ते थे, उसके लिए अब आपको 27 रुपये देने पड़ेंगे. तो वहीं दूसरी तरफ अगर टैक्सी की बात करें तो जहां पहले 31 रुपये देने पड़ते थे, अब उसके लिए 33 रुपये देने पड़ेंगे. इसके अलावा, जानकारी सामने आ रही है कि शेयरिंग ऑटो का किराया भी 1 रुपये महंगा हो गया है.

किन इलाकों में होंगे लागू?

अधिकारियों की जानकारी के मुताबिक, कियाए में ये बढ़ोतरी मुंबई और आसपास के महानगरीय क्षेत्र जैसे ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण, वसई-विरार और पनवेल में लागू होगी. नए किराए के बाद यात्रियों की रोजाना की आवाजाही को लेकर लोगों की जेब पर असर पड़ेगा. खासकर उन लोगों पर जो छोटी दूरी के लिए भी ऑटो या टैक्सी का रोज इस्तेमाल करते हैं.

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पिछली बार कब बढ़ा था किराया?

पिछली बार 1 फरवरी 2025 को ऑटो और टैक्सी का किराया बढ़ा था, जिसके बाद एक बार फिर यात्रियों की जेब पर डांका डाला गया है. किराया बढ़ने के साथ ही यात्रियों को मीटर के अनुसार पेमेंट करना होगा. अधिकारियों ने परिवहन सेवाओं से जुड़े संचालकों से नए किराया नियमों का पालन सुनिश्चित करने को कहा है.

चालकों को क्या निर्देश दिए गए?

सभी ऑटो और टैक्सी चालकों को मीटर अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं. 30 नवंबर तर मीटर अपडेट करना होगा, नहीं तो जुर्माना लग सकता है. जबतक मीटर अपडेट नहीं होता, ऑटो- टैक्सी ड्राइवर्स टैरिफ कार्ड लेकर ड्राइव कर सकते हैं.

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