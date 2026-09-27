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अलग-अलग PF अकाउंट में पड़े हैं पैसे? कैसे करें एक खाते में पूरा अमाउंट ट्रांसफर, घर बैठे ऐसे करें मर्ज, जानें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

ऐसे में अलग-अलग कंपनियों में काम करने के दौरान जमा हुआ PF बैलेंस अलग-अलग Member IDs में दिखाई दे सकता है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि पुराना पैसा खत्म हो गया या उस पर आपका अधिकार नहीं रहा. लेकिन, आपको इन पैसों को एक ही जगह पर मर्ज कर लेना चाहिए. चलिए जानते हैं कैसे.

By: Kunal Mishra | Published: September 27, 2026 12:15:49 PM IST

अलग-अलग PF अकाउंट में पड़े हैं पैसे? कैसे करें एक खाते में पूरा अमाउंट ट्रांसफर, घर बैठे ऐसे करें मर्ज, जानें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस


Multiple PF Accounts: अक्सर नौकरी करने वाले लोगों के PF खाते खुलवाए जाते हैं, जिनमें हर महीने कुछ राशि आपके पीएफ खाते में जमा की जाती है ताकि कर्मचारी को अपने रिटायरमेंट के समय कुछ राशि मिल सके. अगर आपने अपने करियर के दौरान एक से ज्यादा कंपनियों में नौकरी की है, तो संभव है कि आपके नाम पर अलग-अलग PF अकाउंट या मेंबर IDs बनी हों. नौकरी बदलने पर कई बार कर्मचारी पुराने PF खाते का पैसा नए खाते में ट्रांसफर नहीं कराते हैं.
ऐसे में अलग-अलग कंपनियों में काम करने के दौरान जमा हुआ PF बैलेंस अलग-अलग Member IDs में दिखाई दे सकता है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि पुराना पैसा खत्म हो गया या उस पर आपका अधिकार नहीं रहा. लेकिन, आपको इन पैसों को एक ही जगह पर मर्ज कर लेना चाहिए. चलिए जानते हैं कैसे. 
 

1. UAN नंबर से खाते को चेक करें 

अगर आप अपने पीएफ खाते को एक ही यूएएन नंबर में मर्ज करना है तो ऐसे में आपको सबसे पहले यह देखना चाहिए कि सभी पुराने पीएफ खाते एक ही यूएएन से जुड़े हैं या फिर नहीं. अगर नहीं तो सबसे पहले उन्हें एक यूएएन से जोड़ें. आप आसानी से अपने पुराने खाते को नए में ट्रांसफर कर सकते हैं. अगर आपके पास एक से ज्यादा यूएएन नंबर हैं तो ऐसे में प्रक्रिया थोड़ी सी अलग हो सकती है. 
 

2. मेंबर पोर्टल पर लॉगन करें 

अगर आपके पास एक से ज्यादा पीएफ खाते हैं और आप ईपीएफओ के मेंबर हैं तो ऐसे में सबसे पहले UAN और पासवर्ड के जरिए इस पोर्टल पर लॉगिन करें. इसके बाद आपको ऑनलाइन सर्विस पर जाना होगा. अब यहां ‘One Member – One EPF Account (Transfer Request)’ के ऑप्शन पर चुनना होगा. इसके बाद आपको पुराने PF खाते की जानकारी और मौजूदा PF खाते से जुड़ी जानकारी देखनी होगी. ट्रांसफर के लिए पुराने खाते को चुनकर जरूरी जानकारी भरें और ऑनलाइन क्लेम सबमिट करें. 
 

3. अब करें ये काम 

इतनी प्रक्रिया को पूरी करने के बाद आपको पिछला पीएफ अकाउंट नंबर या पिछला यूएएन नंबर दर्ज करना होगा. इसके बाद आपको ‘गेट डिटेल्स’ पर क्लिक करना है, जिसके बाद स्क्रीन पर आपके पिछले ईपीएफ अकाउंट से संबंधित डिटेल दिखेगी. अब आपको ‘Get OTP’ पर क्लिक करना है इसके बाद आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड भेजा जाएगा. आपको वह ओटीपी डालकर सबमिट कर देना है. आपकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.

Tags: Multiple PF Accounts
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