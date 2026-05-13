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Mulayam Singh Yadav Net Worth: मुलायम सिंह यादव छोड़ गए कितनी दौलत? क्या प्रतीक यादव भी हैं बराबर के हकदार

Mulayam Singh Yadav Net Worth: मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव की मौत की चर्चा हर तरफ है. इस खबर के बाद बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी तक में मातम कका माहौल है. बड़े-बड़े राजनीतिक नेताओं के रिएक्शन सामने आ रहे हैं.

By: Heena Khan | Published: May 13, 2026 9:34:43 AM IST

prateek yadav mulayam singh yadav
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Mulayam Singh Yadav Net Worth: मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव की मौत की चर्चा हर तरफ है. इस खबर के बाद बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी तक में मातम कका माहौल है. बड़े-बड़े राजनीतिक नेताओं के रिएक्शन सामने आ रहे हैं. वहीं अगर बात करें प्रतीक यदाव के नेटवर्थ की तो इनकी नेटवर्थ अखिलेश यादव से कई ज्यादा है. प्रतीक यादव की दौलत उनके रियल एस्टेट और फिटनेस के बिज़नेस से काफी हद तक जुड़ी हुई है. साल 2015-16 में, उन्होंने 1.47 करोड़ रुपये की इनकम दिखाई थी, जबकि अपर्णा ने 50 लाख रुपये की इनकम बताई थी. बता दें कि उनकी कुल संपत्ति ₹5.5 करोड़ से ₹7 करोड़ के बीच है. हालांकि, यह आंकड़ा 2024 के अनुमानों पर आधारित है, और तब से उनकी मौजूदा कुल संपत्ति बढ़ भी सकती है.

मोटा पैसा छोड़ गए मुलायम सिंह 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि समाजवादी पार्टी के संरक्षक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया था. उन्हें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ब्लड प्रेशर की समस्याओं के कारण सांस लेने में दिक्क्त के कारण गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इस पूरे समय के दौरान उनकी हालत गंभीर बनी रही. बता दें कि SP संरक्षक मुलायम सिंह अपने परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक विरासत छोड़ गए हैं. इसके अलावा, वो लगभग ₹16.52 करोड़ की संपत्ति भी अपने पीछे छोड़ गए हैं. वहीं अब सवाल खड़ा हो रहा है कि इस संपत्ति में से जो हिस्सा प्रतीक यादव का बनता है वो अब कौन रखेगा? 

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क्या प्रतीक को मिलेगा मुलायम की संपत्ति में से हिस्सा 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रतीक यादव के पास कई महंगी चीज़ें थी, जिनमें एक लैम्बोर्गिनी कार भी शामिल है, जिसे उन्होंने 4.5 करोड़ रुपये का लोन लेकर खरीदा था. उनकी कुल संपत्ति किसी राजनीतिक विरासत के बजाय उनकी अपनी बिज़नेस-कुशलता का नतीजा ज़्यादा लगती है. वहीं अगर बात करें उनकी पत्नी अपर्णा की तो वो भी संपत्ति के मामले में कुछ कम नहीं. वहीं बता दें कि प्रतीक यादव की एक बेटी भी है तो हो सकता है कि मुलायम जो संपत्ति छोड़ गए उसमे से कुछ हिस्सा प्रतीक की बेटी को दिया जाए.

Tags: akhilesh yadavmulayam singh yadavprateek yadavUP News
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