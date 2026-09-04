Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana: महिलाओं और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार अक्सर कोई न कोई योजना लाती है ताकि उसके जरिए इनकी आर्थिक मदद की जा सके. बिहार सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है. मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत अब सरकार द्वारा महिलाओं की आर्थिक रूप से मदद की जाएगी. शुरुआती राशि जो कि 10,000 है, उसके बाद महिलाओं को 2 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद देने की तैयारी की जा रही है.

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 15 फरवरी 2026 तक 1.81 करोड़ महिलाओं के खातों में 18,100 करोड़ रुपये ट्रांसफर भी किए जा चुके हैं. इस योजना के जरिए सरकार उन महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहती है, जिन्होंने छोटी शुरुआत कर अपने रोजगार को बड़ी दिशा दी है. चलिए विस्तार से जानते हैं इस योजना के बारे में.

महिलाओं को मिलेंगे 10 हजार रुपये

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना एक ऐसी योजना है, जिसके तहत प्रावधान रखा गया है कि शुरुआत में महिलाओं को 10 हजार रुपये की मदद की जाएगी. इस राशि के मिलने से महिलाएं अपना एक रोजगार शुरु कर सकती हैं. सरकार की योजना में सिलाई-बुनाई, कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प के साथ ही साथ दूसरे छोटे कारोबार जैसे तमाम कारोबार शामिल हैं. बिहार सरकार के मुताबिक पहले 1 करोड़ 56 लाख महिलाओं को 15,600 करोड़ दिए गए थे और फरवरी 2026 में 25 लाख और महिलाओं के खातों में 2,500 करोड़ भेजे गए हैं.

कब मिलेंगे 2 लाख रुपये?

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को पहले 10 हजार रुपये दिए जाएंगे, जिससे उन्हें अपना रोजगार शुरु करना होगा. इसके बाद सरकार द्वारा उनके रोजगार या बिजनेस को जांचा जाएगा और उसकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी, जिसके आधार पर उन्हें आगे की जरूरत के लिए 2 लाख रुपये की मदद की जाएगी. यह राशि रोजगार अच्छा चलने पर महिलाओं को दी जाएगी, ताकि वे अपने बिजनेस को और आगे ले जा सकें. 18 से लेकर 60 साल तक की महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकती हैं साथ ही पात्र महिला या उसके परिवार का कोई और सदस्य इनकम टैक्स के दायरे में न आता हो.

कैसे करें योजना के लिए अप्लाई?