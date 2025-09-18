किसी कंपनी के CEO और बैंक मैनेजर से कम नहीं है Mukesh Ambani के ड्राइवर-शेफ की सैलरी
Mukesh Ambani Chef Salary: मुकेश अंबानी के ड्राइवर और शेफ को करीब 2 लाख रुपये प्रति महीने की सैलरी मिलती है.

By: Sohail Rahman | Published: September 18, 2025 10:18:18 AM IST

Mukesh Ambani Driver Salary

Mukesh Ambani Driver Salary: रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) जो एनर्जी, पेट्रोकेमिकल्स, टेक्सटाइल, रिटेल और टेलीकम्युनिकेशन जैसे उद्योगों में काम करने वाली एक बड़ी कंपनी है, अपने पर्सनल स्टाफ जैसे ड्राइवर और घरेलू कर्मचारियों को अच्छा-खासा वेतन, भत्ते और इंश्योरेंस देते हैं. फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, 17 सितंबर 2025 तक मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति 105.5 बिलियन डॉलर है, जो उन्हें दुनिया के 18वें और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बनाती है. रिपोर्ट के अनुसार, वह अपना वेतन हर साल 15 करोड़ रुपये पर ही रखते हैं, और यह 2008-09 के वित्तीय वर्ष से ऐसा ही है.

मुकेश अंबानी के ड्राइवर की मासिक सैलरी कितनी है? (Mukesh Ambani driver monthly salary)

2017 में सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो के अनुसार, मुकेश अंबानी के ड्राइवर की सैलरी 2 लाख रुपये प्रति माह है, जो सालाना 24 लाख रुपये होती है. लेकिन यह सात साल पहले की बात है, और अगर सात साल पहले ऐसा था, तो अब सैलरी इससे भी ज्यादा हो सकती है. अगर आपने मन में सवाल उठ रहा है कि आखिर मुकेश अंबानी के ड्राइवर को इतनी सैलरी क्यों मिलती है. तो चलिए हम आपकी इस जिज्ञासा को शांत कर देते हैं.

आखिर क्यों मिलता है इतना वेतन? (Why is such a high salary paid?)

अंबानी परिवार और अन्य अमीर लोगों के ड्राइवरों को इतना वेतन मिलने के पीछे का कारण बताया जाता है कि वे प्रोफेशनल ड्राइवर होते हैं, जिन्हें कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है. उन्हें सिर्फ़ लग्ज़री बल्कि बुलेटप्रूफ गाड़ियां भी चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. अक्सर, ये प्रोफेशनल ड्राइवर होते हैं जिन्हें अमीर लोग प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टिंग फर्मों से हायर करते हैं, जहां उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाती है.

मुकेश अंबानी के शेफ की सैलरी कितनी है? ( Mukesh Ambani chef salary)

इसके अलावा, अगर मुकेश अंबानी के शेफ (Mukesh Ambani Chef) की बात करें तो उन्हें हर महीने लगभग 2 लाख रुपये मिलते हैं. सैलरी के अलावा और भी कई सुख-सुविधाएं मिलती हैं, उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस और उनके परिवार के लिए एजुकेशन सपोर्ट जैसे कई अतिरिक्त फायदे भी दिए जाते हैं. जानकारी के अनुसार, मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) को घर का बना हुआ खाना बेहद पसंद है. उन्हें गुजराती दाल और राजमा बहुत पसंद है. यह सुनिश्चित करता है कि वह प्रामाणिक और पौष्टिक भोजन करें. वह सख्त डाइट फॉलो करते हैं. अपनी सेहत बनाए रखने के लिए हरी सब्जियां और सलाद पसंद करते हैं.

