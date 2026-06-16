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केदारनाथ धाम में मुकेश अंबानी का महादान, कई लोगों के नेटवर्थ जितना पैसा किया डोनेट; रकम जानकर नहीं होगा यकीन

Mukesh Ambani Kedarnath Visit: केदारनाथ जाने के बाद मुकेश अंबानी बद्रीनाथ भी गए. उन्होंने न सिर्फ मंदिर में दर्शन किए, बल्कि मंदिर में भगवान की आरती भी करते दिखे. महादेव की आरती करते हुए उनका एक वीडियो भी सामने आया है. कुछ फ़ोटो में वह बड़ी श्रद्धा से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते दिख रहे हैं.

By: Divyanshi Singh | Published: June 16, 2026 1:55:04 PM IST

केदारनाथ-बद्रीनाथ पहुंचे मुकेश अंबानी
केदारनाथ-बद्रीनाथ पहुंचे मुकेश अंबानी


Mukesh Ambani Kedarnath Visit: देश के सबसे अमीर परिवारों में शामिल अंबानी परिवार कितना धार्मिक है, यह तो हम सब जानते हैं. अंबानी परिवार के सदस्य अक्सर मंदिरों में पूजा-पाठ करते देखे जाते हैं. हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन मुकेश अंबानी भगवान शिव के दर्शन करने के लिए केदारनाथ और बद्रीनाथ गए थे. सोशल मीडिया पर उनकी कई तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें वे श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करते दिख रहे हैं.

हेलीकॉप्टर से केदारनाथ पहुंचे मुकेश अंबानी

मुकेश अंबानी सोमवार को हेलीकॉप्टर से केदारनाथ पहुंचे. उन्होंने भगवान शिव के दर्शन किए और जलाभिषेक किया. इस दौरान उनके साथ परिवार का कोई सदस्य नहीं था, वे अकेले पहुंचे. मुकेश अंबानी मंदिर प्रशासन के साथ तस्वीरें खिंचवाते भी दिखे. ये तस्वीरें न्यूज़ एजेंसी ANI ने शेयर की हैं.

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बद्रीनाथ में पूजा 

केदारनाथ जाने के बाद मुकेश अंबानी बद्रीनाथ भी गए. उन्होंने न सिर्फ मंदिर में दर्शन किए, बल्कि मंदिर में भगवान की आरती भी करते दिखे. महादेव की आरती करते हुए उनका एक वीडियो भी सामने आया है. कुछ फ़ोटो में वह बड़ी श्रद्धा से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते दिख रहे हैं.

कितने का किया दान? 

मुकेश अंबानी ने सिर्फ़ दो घंटे में बद्रीनाथ और केदारनाथ दोनों मंदिरों के दर्शन किए. वह सुबह करीब 10 बजे हेलीकॉप्टर से उतरे और फिर सिर्फ़ 20 मिनट में बद्रीनाथ गए, जहाँ उन्होंने मंदिर को 5 करोड़ रुपये दान किए. फिर वह केदारनाथ मंदिर गए, जहाँ भी उन्होंने 5 करोड़ रुपये दान किए. कुल मिलाकर, मुकेश अंबानी ने मंदिर कमिटी को 10 करोड़ रुपये दान किए हैं.

Tags: kedarnathmukesh ambani
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