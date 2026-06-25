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Muharram 2026 Bank Holiday Tomorrow: क्या लगातार 4 दिन बंद रहेंगे बैंक? जानें कब है मुहर्रम की छुट्टी?

Muharram 2026 Bank Holiday Tomorrow: मुहर्रम 2026 की बैंक छुट्टी को लेकर लोगों में भ्रम है. RBI कैलेंडर के अनुसार अधिकांश राज्यों में 26 जून को बैंक बंद रहेंगे, जबकि 25 जून को बैंक सामान्य रूप से खुले रहने की संभावना है.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 25, 2026 10:55:22 AM IST

Muharram 2026 Bank Holiday Tomorrow: क्या लगातार 4 दिन बंद रहेंगे बैंक? जानें कब है मुहर्रम की छुट्टी?


Muharram 2026 Bank Holiday Tomorrow: मुहर्रम का पर्व नजदीक आते ही देशभर के बैंक कस्टमरों के बीच छुट्टी की तारीख को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है. कई लोग ये जानना चाहते हैं कि बैंक आज 25 जून 2026 को बंद रहेंगे या फिर 26 जून को अवकाश रहेगा. दरअसल, इस्लामी त्योहार चंद्र कैलेंडर पर आधारित होते हैं, इसलिए चांद दिखने के अनुसार उनकी तारीख में बदलाव संभव होता है. यही कारण है कि हर साल मुहर्रम की छुट्टी को लेकर अंतिम निर्णय स्थानीय परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है.

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी राज्यवार बैंक अवकाश सूची के मुताबिक, फिलहाल मुहर्रम का अवकाश 26 जून 2026 (शुक्रवार) को निर्धारित किया गया है. ऐसे में अधिकांश राज्यों में 25 जून (गुरुवार) को बैंक सामान्य रूप से खुले रहने की संभावना है. हालांकि, स्थानीय प्रशासन या संबंधित बैंक की ओर से अलग से कोई अधिसूचना जारी होने पर स्थिति बदल सकती है.

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 ग्राहकों को क्यों रखना चाहिए अपडेट पर नजर?

मुहर्रम की तिथि चांद के दीदार पर निर्भर करती है, इसलिए कुछ राज्यों या क्षेत्रों में अवकाश की तारीख में बदलाव संभव है. ऐसे में बैंकिंग कार्यों की योजना बनाने से पहले अपने स्थानीय बैंक शाखा या आधिकारिक सूचना की जांच करना बेहतर रहेगा.

 26 जून को इन राज्यों में बंद रह सकते हैं बैंक

RBI की छुट्टियों की सूची के अनुसार 26 जून को देश के कई मेन शहरों और राज्यों में बैंक शाखाएं बंद रहने की संभावना है. इनमें नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, लखनऊ, पटना, रायपुर, रांची, जम्मू, श्रीनगर, विजयवाड़ा, नागपुर, भोपाल, अगरतला और आइजोल समेत कई अन्य शहर शामिल हैं.

 लगातार तीन दिन बंद रह सकती हैं बैंक शाखाएं

मुहर्रम की छुट्टी के कारण कई क्षेत्रों में बैंक कस्टमर को लगातार तीन दिनों तक शाखा आधारित सेवाओं की अनुपलब्धता का सामना करना पड़ सकता है. 26 जून को मुहर्रम अवकाश, 27 जून को चौथा शनिवार और 28 जून को रविवार होने के कारण बैंक शाखाएं लगातार बंद रह सकती हैं. इसलिए नकद जमा, चेक क्लियरेंस या अन्य जरूरी बैंकिंग कार्य समय रहते निपटा लेना समझदारी होगी.

 ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं रहेंगी जारी

हालांकि शाखाएं बंद रह सकती हैं, लेकिन ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग सेवाओं को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है. UPI, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और ATM जैसी सुविधाएं सामान्य रूप से उपलब्ध रहने की उम्मीद है.

 मुहर्रम का धार्मिक महत्व

मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का पहला और बेहद पवित्र महीना माना जाता है. इस महीने की 10वीं तारीख यानी आशूरा का दिन विशेष महत्व रखता है. शिया मुस्लिम समुदाय इस दिन इमाम हुसैन की शहादत को याद करता है, जो कर्बला की ऐतिहासिक लड़ाई में शहीद हुए थे. इस अवसर पर देशभर में धार्मिक कार्यक्रम, जुलूस और श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित की जाती हैं.
 
 

Tags: MuharramMuharram 2026Muharram 2026 Bank Holiday TomorrowMuharram Bank Holiday
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