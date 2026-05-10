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Madhya Pradesh Gold Price: एमपी में सोने ने बढ़ाई लोगों की टेंशन! बिना रेट जाने खरीदना पड़ सकता है भारी

Madhya Pradesh Gold Price Today: सोने की कीमतों में आज-कल काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है वहीं दूसरी ओर शादी का सीजन भी आ गया है ऐसे में सोने की बढ़ती कीमत लोगों के लिए चिंता का विषय बन रहा है मगर आज भी सोने की कीमतों में थोड़ी बढ़ोत्तरी हुई है, आइए जानें आज मध्य प्रदेश में सोने की ताजा कीमतें क्या हैं.

By: Divyanshi Singh | Published: May 10, 2026 12:56:55 PM IST

मध्य प्रदेश में सोने के दाम
मध्य प्रदेश में सोने के दाम


Madhya Pradesh Gold Price Today: अगर आप आज मध्य प्रदेश में सोना खरीदने या निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो पहले अपने शहर के ताजा गोल्ड रेट जरूर जान लें. भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन और सागर समेत राज्य के प्रमुख शहरों में आज 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने की कीमतों में हलचल देखने को मिली है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में उतार-चढ़ाव, डॉलर की मजबूती और घरेलू मांग का सीधा असर सर्राफा बाजार पर पड़ रहा है. ऐसे में ग्राहकों और निवेशकों के लिए लेटेस्ट गोल्ड रेट चेक करना बेहद जरूरी हो गया है, ताकि सही समय पर सही फैसला लिया जा सके.

भोपाल में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,52,400 प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है. वहीं 22 कैरेट सोना ₹1,39,700 और 18 कैरेट गोल्ड ₹1,14,310 प्रति 10 ग्राम के भाव पर बिक रहा है.

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इंदौर के सर्राफा बाजार में भी सोने की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं. यहां 24 कैरेट सोने का रेट ₹1,52,400 प्रति 10 ग्राम है, जबकि 22 कैरेट गोल्ड ₹1,39,700 और 18 कैरेट सोना ₹1,14,310 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है.

ग्वालियर में आज सोने के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ. 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,52,400 प्रति 10 ग्राम बनी हुई है. वहीं 22 कैरेट गोल्ड ₹1,39,700 और 18 कैरेट सोना ₹1,14,310 प्रति 10 ग्राम के भाव पर उपलब्ध है.

जबलपुर में आज सोने की कीमत बाकी शहरों से थोड़ी अलग देखने को मिली. यहां 24 कैरेट सोना ₹1,47,160 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने का भाव ₹1,40,150 प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया. 18 कैरेट सोने का रेट उपलब्ध नहीं हो सका.

उज्जैन में भी सोने की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं. यहां 24 कैरेट सोना ₹1,52,400 प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट गोल्ड ₹1,39,700 और 18 कैरेट सोना ₹1,14,310 प्रति 10 ग्राम के भाव पर बिक रहा है.

सागर में आज 24 कैरेट सोने का रेट ₹1,52,400 प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया. वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत ₹1,39,700 और 18 कैरेट गोल्ड ₹1,14,310 प्रति 10 ग्राम बनी हुई है. विशेषज्ञों के मुताबिक आने वाले दिनों में अंतरराष्ट्रीय बाजार के असर से कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है.

मध्य प्रदेश के शहरों में सोने का भाव

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम)
भोपाल ₹1,52,400 ₹1,39,700 ₹1,14,310
इंदौर ₹1,52,400 ₹1,39,700 ₹1,14,310
ग्वालियर ₹1,52,400 ₹1,39,700 ₹1,14,310
जबलपुर ₹1,47,160 ₹1,40,150* ₹1,14,310
उज्जैन ₹1,52,400 ₹1,39,700 ₹1,14,310
सागर ₹1,52,400 ₹1,39,700 ₹1,14,310

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