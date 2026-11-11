Mother Dairy Milk Price Hike: महंगाई का एक और झटका! दिल्ली-NCR में महंगा हुआ मदर डेयरी का दूध, 12 नवंबर से लागू होंगे नए रेट

Mother Dairy Milk Price Hike 2026: दिल्ली-NCR के लोगों की जेब पर गहरा असर पड़ा है. PTI ने बताया कि दिल्ली-NCR में दूध की सबसे बड़ी सप्लायर मदर डेयरी ने दूध की कीमतें 2-4 प्रति लीटर बढ़ा दी हैं. बदले हुए रेट गुरुवार, 12 नवंबर से लागू होंगे. PTI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि बढ़ती खरीद लागत के बीच कीमतों में बढ़ोतरी हुई है.कीमतों में ये नया बदलाव डेयरी कंपनी द्वारा 14 मई, 2026 को दूध की कीमतें बढ़ाने के लगभग छह महीने बाद आया है. इससे पहले, इसने अप्रैल 2025 में रेट बदले थे.

कई दूध कैटेगरी में बढ़ी कीमतें

कंपनी ने फुल क्रीम, टोंड, डबल टोंड और गाय के दूध सहित कई दूध कैटेगरी में कीमतें बढ़ाई हैं. PTI की रिपोर्ट के अनुसार, किसानों को दिए जाने वाले ज़्यादा खरीद मूल्यों ने कंपनी की इनपुट लागत बढ़ा दी थी, जिससे उसे अतिरिक्त बोझ का कुछ हिस्सा ग्राहकों पर डालना पड़ा. सूत्रों ने न्यूज़ एजेंसी को बताया कि मदर डेयरी अपनी दूध की बिक्री से होने वाली कमाई का लगभग 75-80% किसानों को देती है. मदर डेयरी दूध की कीमतों में बढ़ोतरी: क्या महंगा हुआ? दिल्ली-NCR मार्केट में मदर डेयरी के दूध के वेरिएंट की बदली हुई कीमतें इस तरह हैं:

दूध की किस्म पुरानी कीमत (₹/लीटर) नई कीमत (₹/लीटर) कीमत में बढ़ोतरी टोंड दूध (बल्क वेंडेड) ₹58 ₹60 ₹2 फुल क्रीम दूध (पाउच) ₹72 ₹76 ₹4 टोंड दूध (पाउच) ₹60 ₹62 ₹2 डबल टोंड दूध ₹54 ₹56 ₹2 गाय का दूध ₹62 ₹65 ₹3

दूध की कीमत बढ़ने से महंगाई पर क्या असर पड़ेगा?

PTI के मुताबिक, दूध की कीमतों में बढ़ोतरी से घर के खर्चे बढ़ सकते हैं और खाने की महंगाई पर और दबाव पड़ सकता है, जो हाल के महीनों में ज़्यादा रही है. सरकारी डेटा के मुताबिक, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस (NSO) द्वारा मापी गई खाने की महंगाई, अगस्त के 5.97% से सितंबर में बढ़कर 7.74% हो गई.प्याज और दूसरी खाने की चीज़ों की ज़्यादा कीमतों की वजह से सितंबर में भारत की रिटेल महंगाई भी बढ़कर 5.54% हो गई. PTI ने बताया कि अगस्त में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) पर आधारित महंगाई 4.83% थी.

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