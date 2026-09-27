Home > व्यापार > ये हैं भारत के सबसे महंगे इलाके, जहां घर खरीदने के लिए खर्च करने पड़ सकते हैं 100-200 करोड़ रुपये, हर साल करोड़ों में बढ़ती हैं कीमतें

ये हैं भारत के सबसे महंगे इलाके, जहां घर खरीदने के लिए खर्च करने पड़ सकते हैं 100-200 करोड़ रुपये, हर साल करोड़ों में बढ़ती हैं कीमतें

कुछ बेहद प्रीमियम इलाकों में एक आलीशान बंगले या बड़े रेजिडेंशियल प्लॉट की कीमत 100 करोड़ रुपये से ऊपर पहुंच सकती है. खास बात यह है कि इन इलाकों में सिर्फ घर की इमारत की कीमत नहीं, बल्कि जमीन की लोकेशन और उसका आकार भी प्रॉपर्टी के रेट को बहुत प्रभावित करता है. चलिए जानते हैं कुछ ऐसे इलाकों के बारे में.

By: Kunal Mishra | Published: September 27, 2026 3:13:03 PM IST

ये हैं भारत के सबसे महंगे इलाके, जहां घर खरीदने के लिए खर्च करने पड़ सकते हैं 100-200 करोड़ रुपये, हर साल करोड़ों में बढ़ती हैं कीमतें


Most Expensive Residence: भारत में प्रॉपर्टी की कीमतें शहर और लोकेशन के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है. अगऱ आपके इलाके में अच्छी कनेक्टिविटी है या फिर सुविधाएं ज्यादा हैं तो ऐसे में आपके इलाके के प्रॉपर्टी के रेट ज्यादा हो सकते हैं. लेकिन, कई इलाके ऐसे भी हैं, जहां की कीमतें आज भी काफी कम हैं. लेकिन, क्या आप जानते हैं भारत में ऐसे इलाके और ऐसे घर भी हैं, जिनकी कीमत 100-200 करोड़ रुपये है. जी हां, भारत में ऐसे कई पॉश इलाके हैं, जहां घरों की कीमत करोड़ों रुपये होती है.
कुछ बेहद प्रीमियम इलाकों में एक आलीशान बंगले या बड़े रेजिडेंशियल प्लॉट की कीमत 100 करोड़ रुपये से ऊपर पहुंच सकती है. खास बात यह है कि इन इलाकों में सिर्फ घर की इमारत की कीमत नहीं, बल्कि जमीन की लोकेशन और उसका आकार भी प्रॉपर्टी के रेट को बहुत प्रभावित करता है. चलिए जानते हैं कुछ ऐसे इलाकों के बारे में. 
 

1. अल्टामाउंट रोड, मुंबई

अन्य शहरों के मुकाबले आमतौर पर दिल्ली-मुंबई की प्रॉपर्टी की कीमत काफी ज्यादा होती है. मुंबई के अल्टामाउंट रोड को देश के सबसे अमीर लोगों के रहने का ठिकाना माना जाता है. यह इलाका इतना पॉश है कि आम आदमी यहां घर अफॉर्ड नहीं कर पाता है. अल्टामाउंट रोड पर अगर आप छोटा घर भी लेते हैं तो इसके लिए आपको 30 से 40 करोड़ रुपये तक चुकाने पड़ सकते हैं. वहीं, अगर आप कोई बंगला या फिर कोठी लेते हैं तो हो सकता है कि आपको 100 से 200 करोड़ रुपये तक की भी कीमत चुकानी पड़ जाए. 
 

2. लुटियंस जोन, नई दिल्ली

देश की राजधानी दिल्ली के लुटियंस जोन इलाके में भी घर की कीमत बहुत ज्यादा है. यहां हर साल करोड़ों रुपये में कीमत बढ़ती है. यहां पर बंगले की कीमत 100 करोड़ रुपये से भी ज्यादा की बताई जाती है. लुटियंस जोन के आसपास के इलाके में संसद, दूतावास और इंडिया गेट आते हैं. लुटियंस जोन में 1,00,000 रुपये से 1,30,000 रुपये प्रति वर्ग फुट की दर के हिसाब से घर मिलते हैं. 
 

3. गोल्फ कोर्स, गुड़गांव 

गुड़गांव का गोल्फ कोर्स इलाका भी किसी आलीशान रेसिडेंस से कम नहीं है. यह जगह भारत के सबसे महंगे इलाकों में आती है. गोल्फ कोर्स गुड़गांव दिल्ली एनसीआर के महंगे इलाकों में से दूसरे नंबर पर है. 6 करोड़ रुपये से लेकर 25 करोड़ रुपये या उससे अधिक एक बंगले के लिए चुकाने पड़ सकते हैं. हालांकि, कई बंगले और कोठियां100 करोड़ से भी ऊपर की कीमत के मिल सकते हैं.

Tags: Most Expensive Residence
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