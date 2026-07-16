Train Cancel Refund Rules: बाढ़ और भारी बारिश के चलते ट्रेन हुई कैंसिल? जानें मिलेगा पूरा टिकट रिफंड या नहीं, क्या कहते हैं रेलवे के नियम

Train Cancel Refund Rules: मानसून का मौसम अपने साथ राहत लेकर जरूर आता है, लेकिन कई बार यही बारिश लोगों की यात्राआों को प्रभावित कर देती है. मानसून के दौरान अक्सर यातायात वालों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. कई बार बारिश इतनी ज्यादा होती है कि कुछ मामलों में ट्रेनों को भी रद्द करना पड़ जाता है. लगातार हो रही भारी बारिश के साथ-साथ कई बार कुछ राज्यों में बाढ़ भी आ जाती है, जिससे रेलवे ट्रैक पर पानी भर जाता है. ऐसे में यात्रियों के मन में सवाल आता है कि अगर भारी बारिश के चलते ट्रेन रद्द होती है तो ऐसे में पूरा रिफंड मिलेगा या नहीं.

अगर रिफंड मिलता है तो इसकी प्रक्रिया क्या होगी. क्या ऑनलाइन बुक किए गए टिकट का रिफंड अपने आप खाते में आ जाता है? अगर किसी ने काउंटर से टिकट खरीदी है तो ऐसे में क्या अलग प्रक्रिया होती है? चलिए विस्तार से इसके बारे में जानते हैं.

क्या काउंटर टिकट पर मिलेगा रिफंड?

अगर बाढ़ या भारी बारिश के चलते ट्रेन कैंसिल हो जाती है और आपने रेलवे काउंटर से टिकट खरीदा हुआ है तो ऐसे में आपको रिफंड मिलेगा. लेकिन, इसके लिए कुछ प्रावधान और नियम रखे गए हैं. इसका रिफंड ऑटोमेटिक आपके खाते में नहीं आएगा बल्कि, आपको 72 घंटे के अंदर रेलवे काउंटर पर जाकर अपने टिकट को जमा करना होगा. इसके बाद आपको फुल रिफंड दिया जाएगा.

ऑनलाइन टिकट वालों को मिलता है ऑटोमैटिक फुल रिफंड

अगर आपने IRCTC की वेबसाइट या फिर मोबाइल से ऑनलाइन या ई-टिकट लिया है तो ऐसे में आपको टिकट को रिफंड करने की जरूरत नहीं होगी. बल्कि, ट्रेन कैंसिल हो जाने के बाद यह प्रक्रिया खुद ही शुरु हो जाएगी. आपका पैसा 4 से 7 दिनों के अंदर आपके खाते में भेज दिया जाएगा. इसके लिए आपको रिफंड फॉर्म या टीडीआर भरने की जरूरत नहीं है.

रिफंड नहीं मिलने पर क्या करना चाहिए?

अगर ट्रेन कैंसिल हो जाए तो ऐसे में रिफंड नहीं आने पर आप शिकायत भी कर सकते हैं. इसके लिए आप RailMadad पोर्टल पर शिकायत कर सकते हैं. इसके अलावा आप IRCTC Customer Care पर कॉल करके भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल करके भी अपनी समस्या बताई जा सकती है. वहीं, अगर ट्रेन सिर्फ लेट है और कैंसिल नहीं है तो ऐसे में रिफंड नहीं मिलता है.