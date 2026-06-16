मानसून ने बढ़ाई किसानों की चिंता! 28% कम बारिश से कमाई पर मंडराया बड़ा खतरा, निर्मला सीतारमण ने जताई आय घटने की आशंका

इस साल देश में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून की शुरुआत काफी धीमी रही है. 1 जून से 14 जून के बीच, पूरे देश में बारिश औसत से लगभग 28.4% कम रही. इस स्तर को भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने ‘कमी’ (deficient) की श्रेणी में रखा है. मॉनसून की इस धीमी गति ने किसानों और सरकार, दोनों की चिंता बढ़ा दी है. सोमवार को एक कार्यक्रम में बोलते हुए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बारिश की कमी का सीधा असर किसानों की आय पर पड़ सकता है, जिससे इस साल उनकी कमाई पर दबाव बढ़ सकता है.

हालांकि, उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि देश के पास अनाज का पर्याप्त बफर स्टॉक है. जिसे पिछले साल से ही बनाए रखा गया है. इसलिए कोई कमी नहीं होगी. फिर भी, यह साल किसानों के लिए मुश्किल भरा हो सकता है. इसके अलावा, वित्त मंत्री ने मध्य पूर्व में जारी तनाव के कारण खाद की सप्लाई में रुकावट और खाद की बढ़ती कीमतों पर चिंता जताई.

डेटा के जरिए मॉनसून के हालात को समझना

मौसम विभाग के मुताबिक, देश में 1 से 14 जून के बीच सिर्फ 40.2 मिलीमीटर (mm) बारिश हुई, जबकि इस समय में आम तौर पर 56.1 mm बारिश होती है. पूरे जून महीने में बारिश नॉर्मल से कम (92% से कम) रहने का अनुमान है. 2023 के बाद यह पहली बार है जब मॉनसून के औसत से इतना कम रहने का अनुमान है. IMD ने पूरे जून से सितंबर सीजन के लिए अपना अनुमान घटाकर 90% कर दिया है. इसका मतलब है कि इस साल देश में सूखा पड़ने या बहुत कम बारिश होने की 84% संभावना है.

महाराष्ट्र-गुजरात में संकट, दिल्ली को इंतजार

यूके की रीडिंग यूनिवर्सिटी के सीनियर मौसम वैज्ञानिक अक्षय देवरास के अनुसार, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में जून के आखिर तक बारिश की भारी कमी हो सकती है. ऐसे संकेत हैं कि 20 जून के बाद मॉनसून फिर से जोर पकड़ेगा. इसके बाद 25 जून तक दक्षिण, पूर्वी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अच्छी बारिश की उम्मीद है. हालांकि दिल्ली-NCR के लोगों को मॉनसून के लिए और इंतजार करना होगा. इसके 25 जून तक दिल्ली पहुंचने की संभावना बहुत कम है.

मानसून अब तक कितना आगे बढ़ चुका है?

इस साल मानसून 5 जून को केरल पहुंचा जो इसके सामान्य आगमन की तारीख 1 जून से चार दिन की देरी है. अब तक यह केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और बिहार के कुछ हिस्सों में पहुंच चुका है. मौसम विभाग ने अगले छह से सात दिनों में उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है.

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