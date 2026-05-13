मोदी सरकार का बड़ा एलान, धान का MSP बढ़ा, किसानों को मिलेगा ₹2.60 करोड़ का फायदा

Modi Cabinet on Kharif Crops MSP: मोदी कैबिनेट ने बुधवार 2026-27 सीजन के लिए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर ₹2.60 लाख करोड़ के खर्च को मंज़ूरी दे दी है. इसका मकसद किसानों को मजबूत आय सहायता देना है. MSP का निर्धारण कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) की सिफ़ारिशों के आधार पर किया गया है.

कैबिनेट ने 2026-27 मार्केटिंग सीज़न के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी को मंज़ूरी दी है. ताकि यह पक्का हो सके कि किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य मिले.

धान और दूसरी फसलों के लिए नया MSP

बुधवार को सरकार ने 2026-27 खरीफ मार्केटिंग सीज़न के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) ₹72 प्रति क्विंटल बढ़ाकर ₹2,441 प्रति क्विंटल कर दिया. पिछले साल के मुकाबले, MSP में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी सूरजमुखी के बीजों (₹622 प्रति क्विंटल) के लिए सिफ़ारिश की गई है, जिसके बाद कपास (₹557 प्रति क्विंटल), नाइजर के बीज (₹515 प्रति क्विंटल) और तिल (₹500 प्रति क्विंटल) का नंबर आता है.

🔰#Cabinet approves increase in the Minimum Support Prices (MSP) for 14 Kharif Crops for Marketing Season 2026-27 🔰 Government has increased the MSP of Kharif Crops for Marketing Season 2026-27, to ensure remunerative prices to the growers for their produce 🔰 The highest… pic.twitter.com/XLlB6TM3Nl — PIB India (@PIB_India) May 13, 2026

सरकारी अनुमानों के मुताबिक, इस फ़ैसले से किसानों को लगभग ₹2.60 लाख करोड़ का भुगतान होने की उम्मीद है, जबकि सालाना खरीद 824.41 लाख मीट्रिक टन (LMT) रहने का अनुमान है. सरकार ने यह भी बताया कि MSP उत्पादन लागत से कम से कम 50% ज़्यादा है, जिससे 2019 में शुरू की गई उस नीति को जारी रखा गया है, जिसका मकसद किसानों को बेहतर रिटर्न दिलाना है.

समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक, इस बारे में फ़ैसला आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) की बैठक के दौरान लिया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की. 2026-27 खरीफ मार्केटिंग सीज़न (सितंबर-अक्टूबर) के लिए, ‘सामान्य’ और ‘ए-ग्रेड’ किस्मों के लिए समर्थन मूल्य ₹72 प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है, जिससे वे क्रमशः ₹2,441 प्रति क्विंटल और ₹2,461 प्रति क्विंटल हो गए हैं.

₹37,500 करोड़ की कोयला गैसीकरण योजना मंज़ूर

कैबिनेट ने ₹37,500 करोड़ की कोयला गैसीकरण योजना को मंज़ूरी दे दी है. इस योजना का उद्देश्य भारत की आयातित प्राकृतिक गैस, मेथनॉल और अमोनिया पर निर्भरता को कम करना है, और साथ ही घरेलू कोयला भंडारों का ज़्यादा साफ तरीके से इस्तेमाल करना है.

इस योजना का लक्ष्य 2030 तक 100 मिलियन टन की कोयला गैसीकरण क्षमता हासिल करना है, और यह सार्वजनिक और निजी, दोनों क्षेत्रों की परियोजनाओं को वित्तीय प्रोत्साहन देगी.