महंगाई भत्ते पर सस्पेंस बरकरार! क्या मोदी कैबिनेट की मीटिंग में नहीं हुआ DA का फैसला, जानिए केंद्रीय कर्मचारियों के हाथ क्या लगा?

Modi Cabinet Meeting DA Hike New Updates September 2026: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को एक बार फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल (Union Cabinet) की अहम बैठक हुई. इस बैठक के बाद से ही देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार ने उनके महंगाई भत्ते (DA) को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया है. जुलाई-दिसंबर छमाही के लिए मिलने वाले डीए का कर्मचारी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, इसलिए वे कैबिनेट की हर बैठक पर पैनी नजर बनाए हुए हैं. आइए जानते हैं कि इस बार बुधवार की कैबिनेट बैठक में रेलवे प्रोजेक्ट्स के अलावा डीए को लेकर क्या कुछ खास अपडेट सामने आया है.

रेलवे के लिए मंजूर हुए तीन बड़े प्रोजेक्ट

बुधवार को हुई इस कैबिनेट बैठक में मुख्य रूप से रेलवे मंत्रालय के तीन बड़े मल्टी-ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई, जिन पर कुल 10,783 करोड़ रुपये की लागत आएगी. इन प्रोजेक्ट्स में खड़गपुर-झारसुगुड़ा और कटनी-पेंड्रा रोड सेक्शन के बीच चौथी लाइन तथा बिलासपुर (उस्लारपुर)-पेंड्रा रोड सेक्शन के बीच तीसरी लाइन का निर्माण शामिल है. ये प्रोजेक्ट्स पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों से होकर गुजरेंगे, जिससे भारतीय रेलवे के नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी. सरकार का कहना है कि इन रेल परियोजनाओं से करीब 4,790 गांवों और 56 लाख लोगों को बेहतर रेल कनेक्टिविटी का फायदा मिलेगा.

इन बड़े मुद्दों पर भी हुई चर्चा

इसके अलावा, ये प्रोजेक्ट्स कई प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों जैसे तारातारिणी मंदिर, श्रीक्षेत्र जगन्नाथ मंदिर, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, अमरकंटक मंदिर और रतनपुर महामाया मंदिर को भी आपस में जोड़ेंगे. कोयला, सीमेंट, लोहा और स्टील जैसी जरूरी वस्तुओं की ढुलाई के मामले में भी ये रूट बेहद अहम हैं. क्षमता बढ़ने से हर साल लगभग 27 मिलियन टन अतिरिक्त माल ढुलाई संभव हो सकेगी. पर्यावरण के लिहाज से भी सरकार ने बताया कि इससे करीब 12 करोड़ लीटर तेल के आयात में कमी आएगी और 62 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन घटेगा, जो कि लगभग 2.48 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है.

केंद्रीय कर्मचारियों के डीए पर क्या फैसला आया?

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस कैबिनेट बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) पर कोई चर्चा या फैसला हुआ? तो आपको बता दें कि इस बैठक में डीए को लेकर किसी भी तरह की चर्चा या फैसला नहीं लिया गया है. उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार अक्टूबर में नवरात्रि या दशहरा के आसपास कैबिनेट की बैठक बुलाकर डीए बढ़ाने को हरी झंडी दे सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 3% की बढ़ोतरी कर सकती है, जिसके बाद डीए बढ़कर 63% हो सकता है. गौरतलब है कि इससे पहले सरकार ने डीए में 2% की बढ़ोतरी की थी, जिससे यह 58% से बढ़कर 60% हो गया था और पेंशनभोगियों के लिए भी डीआर (DR) को बढ़ाकर 60% कर दिया गया था. अब कर्मचारियों को अगली बढ़ोतरी के लिए अक्टूबर तक का इंतजार करना पड़ सकता है.

ये भी पढ़ें:- KBC 18: 2009 के खौफनाक हादसे ने छीन ली आंखे, पत्नी ने बच्चे की तरह संभाला, ‘भगवान कृष्ण’ का निभाया रोल; ‘लव स्टोरी’ सुन Big B हुए भावुक!