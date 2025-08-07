Home > व्यापार > CEO से लेकर पॉडकास्टर तक सबकी नौकरी खा जाएगा AI, 2027 से शुरू होगी तबाही, Google X के पूर्व अधिकारी ने दी डरा देने वाली चेतावनी

CEO से लेकर पॉडकास्टर तक सबकी नौकरी खा जाएगा AI, 2027 से शुरू होगी तबाही, Google X के पूर्व अधिकारी ने दी डरा देने वाली चेतावनी

गॉवडाट ने कहा कि 2027 के आसपास एक "Short-Term Dystopia" यानी एक बुरा दौर शुरू हो सकता है।  जिसमें लोगों की नौकरियां जाएंगी, समाज में तनाव होगा, और हमारी आर्थिक व्यवस्था इस बदलाव से निपट नहीं पाएगी।

Published By: Divyanshi Singh
Published: August 7, 2025 11:10:45 IST

Mo Gawdat
Mo Gawdat

Mo Gawdat: एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज हर क्षेत्र में क्रांति ला रहा है और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। इस बात पर ज़ोरदार चर्चा चल रही है कि आने वाले वर्षों में एआई लोगों की नौकरियाँ खा जाएगा और इसका असर सभी क्षेत्रों में दिखाई देगा। इस बीच गूगल X के पूर्व चीफ बिज़नेस ऑफिसर मो गॉवडाट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर एक ऐसा खुलासा किया है जिसे सुन हर कोई दंग रह गया। मो गॉवडाट ने एक पॉडकास्ट में कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सिर्फ शुरुआती स्तर की नौकरियों के लिए खतरा नहीं है, बल्कि यह सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, CEOs और यहां तक कि पॉडकास्ट करने वालों की नौकरियां भी ले लेगा।

वाइट-कॉलर नौकरियां खत्म हो जाएंगी-गॉवडाट

“Diary of a CEO” नाम के पॉडकास्ट में बातचीत करते हुए गॉवडाट ने कहा कि अगले 10 सालों में ज़्यादातर वाइट-कॉलर नौकरियां (जैसे ऑफिस में काम करने वाले प्रोफेशनल्स) खत्म हो जाएंगी। उन्होंने बताया कि लोग इस बदलाव की रफ्तार को अभी भी कम समझ रहे हैं।उन्होंने अपनी कंपनी Emma.love का उदाहरण दिया जो रिश्तों और भावनाओं पर काम करने वाला एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाती है। गॉवडाट ने बताया कि इस स्टार्टअप को चलाने के लिए पहले 350 डेवलपर्स की ज़रूरत होती, लेकिन आज सिर्फ 3 लोग ही इसे चला रहे हैं। उन्होंने पॉडकास्ट के होस्ट स्टीवन बार्टलेट से कहा, “यहां तक कि पॉडकास्टर की भी जरूरत नहीं बचेगी।”

“AI CEO से भी बेहतर होगा”

गॉवडाट ने कहा कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस (AGI) इंसानों से हर काम में बेहतर हो जाएगा, यहां तक कि सीईओ (CEO) बनने में भी। अभी जो समय चल रहा है उसे उन्होंने संवर्धित बुद्धिमत्ता (Augmented Intelligence) का दौर बताया  जिसमें इंसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन जल्दी ही मशीन मास्टरी (Machine Mastery) का समय आएगा जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अकेले ही सारे काम करने लगेगा  जैसे असिस्टेंट्स, आर्किटेक्ट्स, और बाकी प्रोफेशनल्स।

“AI को चलाने वाले लोगों में नैतिकता नहीं है”

गॉवडाट खुद AI के खिलाफ नहीं हैं। वे चाहते हैं कि AI को इस तरह बनाया जाए कि वह प्यार, रिश्तों और इंसानियत की भावनाओं को समझे। लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल वो लोग कर रहे हैं जिन्हें सिर्फ पैसा और ताकत चाहिए, न कि इंसानियत की भलाई। उन्होंने कहा “अगर आप टॉप 0.1% में नहीं हैं, तो आप बस एक किसान जैसे हैं  कोई मिडल क्लास नहीं रहेगा।”

2027 से शुरू होगी तबाही

गॉवडाट ने कहा कि 2027 के आसपास एक “Short-Term Dystopia” यानी एक बुरा दौर शुरू हो सकता है।  जिसमें लोगों की नौकरियां जाएंगी, समाज में तनाव होगा, और हमारी आर्थिक व्यवस्था इस बदलाव से निपट नहीं पाएगी।

लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि अगर सब सही दिशा में चला, तो एक बेहतर दुनिया बन सकती है – जिसमें इंसान ज्यादा आज़ाद होंगे, खुश होंगे, और एक-दूसरे के साथ प्यार से रहेंगे।उन्होंने कहा, “हम इंसानों को रोज़ सुबह उठकर 20 घंटे काम करने के लिए नहीं बनाया गया है। हमने अपने काम को ही अपना मकसद बना लिया है  जो एक पूंजीवादी झूठ है।”

DA Hike 2025: सरकारी कर्मचारियों की होने वाली है बल्ले-बल्ले, इतना बढ़ेगा DA, आसमान छू जाएगी सैलरी

‘AI जलवायु परिवर्तन से भी बड़ा खतरा है’

2023 में इसी पॉडकास्ट के एक पुराने एपिसोड में गॉवडाट ने कहा था कि AI एक “इमरजेंसी” से भी ज़्यादा बड़ा मुद्दा है  यहां तक कि जलवायु परिवर्तन से भी बड़ा। उन्होंने सुझाव दिया था कि AI से पैसे कमाने वाली कंपनियों पर 98% टैक्स लगाया जाए, ताकि AI की तेज़ रफ्तार को धीमा किया जा सके और उन लोगों की मदद की जा सके जिनकी नौकरियां AI की वजह से खत्म हो रही हैं।

अब फ्री में नहीं कर सकेंगे UPI का इस्तेमाल? लगने लगेगा चार्ज, RBI गवर्नर ने कही ऐसी बात, सिर पकड़ कर बैठ जाएंगे ऑनलाइन ट्रांसेक्शन…

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

पीली ततैया के काटने पर करें ये उपाय, मिनटों में...

August 7, 2025

क्या आप भी पीरियड्स के दर्द से है परेशान, इन...

August 7, 2025

अंडरआर्म्स के कालेपन हो हटाएं इन घरेलू नुस्खों से

August 6, 2025

अगर आप भी है हाउसवाइफ तो कभी ना कहीं अपने...

August 6, 2025

जीरा और दालचीनी का पानी एकसाथ पीने से क्या होता...

August 6, 2025

जानें बारिश के मौसम में कितनी बार धोना चाहिए बाल

August 6, 2025
CEO से लेकर पॉडकास्टर तक सबकी नौकरी खा जाएगा AI, 2027 से शुरू होगी तबाही, Google X के पूर्व अधिकारी ने दी डरा देने वाली चेतावनी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

CEO से लेकर पॉडकास्टर तक सबकी नौकरी खा जाएगा AI, 2027 से शुरू होगी तबाही, Google X के पूर्व अधिकारी ने दी डरा देने वाली चेतावनी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

CEO से लेकर पॉडकास्टर तक सबकी नौकरी खा जाएगा AI, 2027 से शुरू होगी तबाही, Google X के पूर्व अधिकारी ने दी डरा देने वाली चेतावनी
CEO से लेकर पॉडकास्टर तक सबकी नौकरी खा जाएगा AI, 2027 से शुरू होगी तबाही, Google X के पूर्व अधिकारी ने दी डरा देने वाली चेतावनी
CEO से लेकर पॉडकास्टर तक सबकी नौकरी खा जाएगा AI, 2027 से शुरू होगी तबाही, Google X के पूर्व अधिकारी ने दी डरा देने वाली चेतावनी
CEO से लेकर पॉडकास्टर तक सबकी नौकरी खा जाएगा AI, 2027 से शुरू होगी तबाही, Google X के पूर्व अधिकारी ने दी डरा देने वाली चेतावनी
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?