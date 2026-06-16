मनरेगा खत्म? 1 जुलाई से आ रहा है नया ‘G RAM G’- अब 100 नहीं 125 दिन मिलेगा काम; जानिए नए फायदे!

अगर आपके परिवार का कोई सदस्य मनरेगा (MGNREGA) के तहत काम करता है. या आप भी अपने गांव में विकास और खुद के लिए रोजगार के अवसर तलाश रहे हैं तो खुश हो जाईए. देश के ग्रामीण इलाकों की तस्वीर बदलने के लिए सरकार ने एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला किया है. इस फैसले के बाद मनरेगा अब गुजरे जमाने की बात हो जाएगी. नहीं. इस योजना को बंद नहीं किया है बल्कि एक नए अवतार में लॉन्च किया है. जहां काम के दिन भी ज्यादा होंगे और कमाई भी. नए बदलाव का नाम है Viksit Bharat- G RAM G Act, 2025. जो 1 जुलाई 2026 से लागू होगा.

सरकार का कहना है कि इस नई व्यवस्था से गांवों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और भ्रष्टाचारी-बिचौलियों की मनमानी खत्म होगी. यहां जानिए देश की ग्रामीण आबादी को नए बदलावों से क्या-क्या फायदे मिलने वाले हैं और कौन-कौन लाभ ले सकता है.

पूरे 125 दिन की गारंटी

सबसे बड़ी और खुश कर देने वाली खबर यह है कि अभी तक मनरेगा के तहत आपको साल में 100 दिन ही काम मिलता था, जिससे घर के पूरे करने मुश्किल हो जाते थे लेकिन 1 जुलाई 2026 से जो बदलाव लागू होने वाले हैं, उनके तहत काम के दिनों की लिमिट को बढ़ा दिया गया है. सरकार अब आपसे कम से कम 125 दिन काम कराएगी. इस तरह पूरे 25 दिन का एक्सट्रा रोजगार और 25 दिन की एक्सट्रा कमाई भी.

काम नहीं तो भत्ता देगी सरकार

विकसित भारत, जी राम जी एक्ट 2025 के तहत बदलाव को हुए हैं लेकिन नियमों में सख्ती कर दी गई है. अब यदि आप काम के लिए आवेदन करते हैं तो प्रशासन को 15 दिन के भीतर काम देना ही पड़ेगा. यदि आपको काम नहीं मिलता या विफल हो जाते हैं तो सरकार की ओर से घर बैठे बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा.

पहले 30 दिन काम नहीं मिला तो तय मजदूरी का कम से कम एक-चौथाई हिस्सा भत्ते के रूप में मिलेगा.

लंबे समय तक काम न मिलने की स्थिति में मजदूरी का कम से कम आधा हिस्सा आपको दिया जाएगा.

सबसे अच्छी बात तो यह है कि गुजारे भत्ते का भुगतान राज्य सरकार की ओर से होगा जिससे बिचौलिओं की मनमानी खत्म होगी

बोनस टिप: जिन लोगों की ई-केवाईसी हो चुकी है, उनका काम भी बीच नहीं रुकेगा. पुराने जॉब कार्ड तब तक वैलिड रहेंगे, जब तक नया ‘ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड’ नहीं बन जाता.

हाजिरी लगाने का तरीका भी बदला

अभी तक मनरेगा के तहत काम करने वाले लोगों को एक रजिस्टर में हाजिरी लगानी पड़ती थी लेकिन सरकार ने पूरी व्यवस्था को हाईटेक कर दिया है ताकि पारदर्शिता बनी रहे. न तो रोजगार लेने वाले को दिक्कत हो और न ही काम कराने वाले को. इसके लिए सरकार ने फेस ऑथेंटिकेशन, स्मार्टफोन विजिलेंस, लोकेशन बेस्ड प्लानिंग और एआई डैशबोर्ड बना दिया है जिससे रियलटाइम काम पर नजर रखी जा सकेगी, जिससे गड़बड़ी की आशंका भी कम होगी.

फेस ऑथेंटिकेशन: काम करने वालों को अपना चेहरा दिखाकर हाजिरी लगेगी.

डिजिटल निगरानी: मोबाइल ऐप के जरिए सीधे काम की मॉनिटरिंग होगी.

लोकेशन बेस्ड प्लानिंग: गूगल मैप और जीपीएस लोकेशन के आधार पर काम की जगह निर्धारित होगी.

AI-रियल टाइम डैशबोर्ड: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आंकड़ों की जांच होगी. सभी काम ऑनलाइन दिखेंगे.

जहां इंटरनेट या नेटवर्क संबंधी बाधाएं होगी वहां मैनुअल सिस्टम बैकअप के तौर पर काम करेगा.

ऑन टाइम, सीधे बैंक खाते में आएगी पेमेंट

अभी तक की व्यवस्था कुछ ऐसी थी कि मजदूरी के पैसों के लिए हफ्तों इंतजार करना पड़ता था लेकिन नए नियम के मुताबिक, पैसा सीधे मजदूरों के बैंक या पोस्ट ऑफिस खाते में आएगा. पूरी कोशिश रहेगी कि काम के बदले हर सप्ताह पेमेंट मिल जाए. किसी भी हालत में पैसा 15 दिन से ज्यादा लेट नहीं होगा. यदि ऐसा होता है तो मजदूरी के साथ-साथ मुआवजा भी दिया जाएगा.

कार्यस्थल पर मिलेगी ये सभी सुविधाएं

मजदूरों की सेहत और कंफर्ट का ध्यान रखते हुए अब से हर कार्यस्थल पर 4 सुविधाएं अनिवार्य रूप से देनी होगी. इसकी व्यवस्था पहले से कराई जाएगी.

पीने का साफ और ठंडा पानी.

काम के बीच में आराम करने के लिए शेड.

छोटे बच्चों के लिए व्यवस्था.

चोट या इमरजेंसी के लिए फर्स्ट एड बॉक्स.

सैलरी के साथ बोनस

1 जुलाई 2026 से लागू हो रहे नए बदलावों के तहत सरकार की पूरी कोशिश रहेगी कि आवेदन को अपने गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में काम मिल जाए. यदि निर्धारित दूरी से आगे का काम मिलता है तो आने-जाने और रहने के खर्च के लिए कुल मजदूरी का 10% एक्सट्रा बोनस के तौर पर मिलेगा.

कौन-कौन से काम मिलेंगे?

सबसे पहले तो Viksit Bharat–G RAM G Act के तहत जॉब कार्ड होना चाहिए. यदि नहीं तो अपनी ग्राम पंचायत में आवेदन करके बनवा सकते हैं. इस योजना के तहत उन कामों को प्रथामिकता दी जाएगी जो गांव में विकास की तस्वीर को मजबूत कर सकें.

जल संरक्षण, तालाबों की खुदाई और पानी से जुड़े काम.

ग्रामीण सड़कें और पक्की बुनियादी चीजों का निर्माण.

बाढ़, सूखा और खराब मौसम से सुरक्षा देने वाले इंतजाम.

ग्रामीणों की आजीविका और कमाई बढ़ाने वाले प्रोजेक्ट पर प्राथमिकता से काम कराया जाएगा.

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