प्लेटफ़ॉर्म पर ट्रेन छूट गई? रेलवे नियम बताते हैं कैसे करें टिकट का इस्तेमाल

Indian Railways Rules: रेलवे को देश की जीवनरेखा कहा जाता है. पूरे भारत में लोग कई कारणों से ट्रेन को ट्रांसपोर्ट के साधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, चाहे लंबी या छोटी दूरी की यात्रा करनी हो, या ऑफिस जाना हो। इसकी कम कीमत, फ्लेक्सिबिलिटी, सामान ले जाने की सुविधा, बिना किसी परेशानी के यात्रा, सुरक्षा, आराम, ट्रेन में खाने की सुविधा इसे आम लोगों के लिए एक अच्छा और किफायती ऑप्शन बनाती है। सबसे अच्छे वेकेशन पैकेज.

लेकिन कभी-कभी लोग अपनी ट्रेन मिस कर देते हैं, जिससे वे परेशान, लाचार हो जाते हैं या सोचने लगते हैं कि अब क्या करें? ऐसे में, इंडियन रेलवे आपकी मदद के लिए है.

नया नियम क्या कहता है?

इंडियन रेलवे के नियमों के अनुसार, अगर किसी व्यक्ति के पास बिना रिज़र्वेशन का जनरल टिकट है और उसकी ट्रेन छूट गई है, तो ऐसी स्थिति में वह उसी दिन उसी टिकट पर दूसरी ट्रेन में आसानी से चढ़ सकता है। हालांकि, अगर किसी व्यक्ति के पास रिज़र्व सीट का टिकट है, तो वह उसी टिकट का इस्तेमाल करके दूसरी ट्रेन में नहीं चढ़ सकता.

अगर कोई यात्री ट्रेन छूट जाने पर रिज़र्व टिकट के साथ दूसरी ट्रेन में चढ़ता है, तो उसे ऐसा करने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर उस पर जुर्माना लग सकता है.

इंडियन रेलवे टिकट बुकिंग में इस्तेमाल हुए पैसे का रिफंड देती है.

रिफंड कैसे फाइल करें?

रिफंड शुरू करने के लिए, TDR फाइल करना होता है, जिसका मतलब है टिकट डिपॉज़िट रिफंड. इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) के नियमों के अनुसार, यात्री को ट्रेन छूटने के चार घंटे के अंदर TDR फाइल करना होता है. TDR फाइल करने में देरी होने पर व्यक्ति रिफंड के लिए एलिजिबल नहीं होगा.

लोग IRCTC ऐप पर लॉग इन करके ऑनलाइन TDR फाइल कर सकते हैं. लॉग इन करने के बाद उन्हें ट्रेन ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और फिर फाइल TDR ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.

स्क्रीन पर फाइल TDR का ऑप्शन दिखेगा और जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, टिकट दिख जाएगा. लोगों को अपना टिकट सेलेक्ट करना होगा और फाइल TDR पर क्लिक करना होगा.

TDR का कारण चुनने के बाद, TDR फाइल किया जाएगा और 60 दिनों के अंदर रिफंड शुरू हो जाएगा.

टिकट रद्द करने पर रिफंड

अगर कोई व्यक्ति कन्फर्म ट्रेन टिकट कैंसिल करने का फैसला करता है, तो भी रिफंड शुरू किया जा सकता है. हालांकि, इसके लिए एक नियम है. भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार, अगर कोई कन्फर्म ट्रेन टिकट तय समय से 48 घंटे और 12 घंटे पहले कैंसिल किया जाता है, तो कुल रकम का 25% तक काट लिया जाएगा.

अगर टिकट शेड्यूल डिपार्चर टाइम से 4 घंटे से 12 घंटे पहले कैंसिल किया जाता है, तो 50% पैसे काट लिए जाएंगे.

तत्काल टिकट बुकिंग के नियम

रेलवे से जुड़ा एक और बदलाव, जिसे अगले महीने 1 जुलाई से लागू किया जाना है, वह तत्काल टिकट बुकिंग (तत्काल टिकट बुकिंग नियम में बदलाव) से संबंधित है. एक बड़े डिजिटल अपडेट के साथ, 1 जुलाई, 2025 से, केवल आधार-वेरिफाइड यूज़र ही IRCTC वेबसाइट या ऐप पर तत्काल टिकट बुक कर पाएंगे. रेल मंत्रालय ने हाल ही में इस बदलाव की घोषणा करते हुए कहा कि इंडियन रेलवे के इस कदम का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि तत्काल बुकिंग स्कीम का फायदा असली और हकदार यूज़र्स तक पहुंचे.

इसके अलावा, इंडियन रेलवे ने ऑथराइज़्ड बुकिंग एजेंटों पर कई पाबंदियां लगाई हैं, जिसमें बुकिंग विंडो के पहले 30 मिनट के दौरान एजेंटों द्वारा तत्काल टिकट बुक करने पर रोक शामिल है। नई टाइमिंग के हिसाब से, यह पाबंदी AC क्लास टिकट के लिए सुबह 10:00 बजे से 10:30 बजे तक और नॉन-AC टिकट के लिए सुबह 11:00 बजे से 11:30 बजे तक लागू रहेगी.

ओटीपी प्रमाणीकरण

जुलाई में रेलवे से जुड़े तीसरे बदलाव की बात करें, तो यह भी तत्काल टिकट बुकिंग प्रोसेस को और मज़बूत बनाने के लिए किया जा रहा है. 1 जुलाई, 2025 से, सिर्फ़ आधार-वेरिफाइड यूज़र्स को ही IRCTC वेबसाइट या ऐप के ज़रिए ऑनलाइन तत्काल टिकट बुक करने की इजाज़त होगी, और 15 जुलाई से इस प्रोसेस के लिए आधार-बेस्ड OTP ऑथेंटिकेशन ज़रूरी होगा. उम्मीद है कि तत्काल टिकट बुकिंग के दौरान होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के लिए, काउंटर से मिलने वाले तत्काल टिकट के लिए भी बुकिंग से पहले आधार वेरिफिकेशन ज़रूरी होगा.