Home > उत्तर प्रदेश > किसान भाईयों के लिए खुशखबरी… वाइट गोल्ड का बिजनेस चमकाएगा किस्मत! यूपी सरकार दे रही ₹11.80 लाख का फंड, ऐसे शुरू करें अपना ब्रांड!

किसान भाईयों के लिए खुशखबरी… वाइट गोल्ड का बिजनेस चमकाएगा किस्मत! यूपी सरकार दे रही ₹11.80 लाख का फंड, ऐसे शुरू करें अपना ब्रांड!

इस योजना की सबसे अच्छी बात तो यह है किसानों को सिर्फ एक बार इन्वेस्टमेंट करना है जिसकी एवज में सरकार तो सब्सिडी देगी ही, बैंक लोन के जरिए अतिरिक्त फंडिग जुटाकर आराम से अपनी आमदनी बढ़ा सकती हैं.

By: Kajal Jain | Published: June 29, 2026 10:58:46 AM IST

किसान भाईयों के लिए खुशखबरी... वाइट गोल्ड का बिजनेस चमकाएगा किस्मत! यूपी सरकार दे रही ₹11.80 लाख का फंड, ऐसे शुरू करें अपना ब्रांड!
किसान भाईयों के लिए खुशखबरी... वाइट गोल्ड का बिजनेस चमकाएगा किस्मत! यूपी सरकार दे रही ₹11.80 लाख का फंड, ऐसे शुरू करें अपना ब्रांड!


खेती-किसानी करने वाले हमारे कई किसान भाई अक्सर एक बात से परेशान रहते हैं कि ‘मेहनत पूरी, लागत भारी, लेकिन मुनाफे की गारंटी नहीं!’ ऊपर से मौसम की मार और बाजार के उतार-चढ़ाव के बीच सिर्फ फसल के भरोसे तो जिंदगी की नैया पार नहीं हो सकती. यही कारण है कि आज के समय में किसान अपनी इनकम बढ़ाने के लिए खेती-किसानी के साथ-साथ कमाई बढ़ाने के लिए ‘साइड बिजनेस’ का रास्ता चुन रहे हैं. अगर आप भी एक किसान हैं कि खेती के साथ-साथ हर महीने मोदी और पक्की कमाई करना चाहते हैं तो डेयरी बिजनेस में हाथ आजमा सकते हैं जिसके लिए अब सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता भी मिल रही है. जी हां. अब आपको अपनी जेब से सारा खर्च नहीं करना पड़ेगा क्योंकि सरकार खुद आगे आकर लाखों रुपये की भारी-भरकम मदद (सब्सिडी) दे रही है, ताकि आप बिना किसी आर्थिक तंगी के एक सफल बिजनेसमैन बन सकें.

डेयरी बिजनेस के लिए लाखों का अनुदान

आजकल पशुपालन का क्रेज तो बहुत है, लेकिन किसानों के मन में अक्सर दो बड़े सवाल आते हैं कि कौन-सी गाय ज्यादा दूध देगी? और डेयरी बिजनेस के लिए पैसा कहां से आएगा? आपको दोनों सवालों को जवाब है उत्तर प्रदेश सरकार की ‘मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना’ जो किसानों के लिए लॉटरी से कम नहीं है. विशेषज्ञों की मानें तो 10 देसी गायों की एक शानदार डेयरी यूनिट खोलने के लिए कुल लागत लगभग 23 लाख रुपये आती है. जिस पर यूपी सरकार 50 प्रतिशत यानी 11 लाख 80 हजार रुपये की सब्सिडी मुहैया करा रही है यानी आधा खर्च आपका और आधा सरकार का. यह पैसा सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है.

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कौन-कौन सी नस्लों से मिलेगा फायदा?

मिनी नंदिनी योजना के तहत योगी सरकार ने साहिवाल, गिर और थारपारकर जैसी अच्छी नस्ल की देसी गायों को शामिल किया है. यह सभी नस्लें अपने जबरदस्त दूध उत्पादन क्षमता के लिए जानी जाती हैं. यानी दूध भी बंपर होगा और बाजार में इसकी कीमत भी चोखी मिलेगी.  सरकार का पूरा जोर इस समय देसी गायों के पालन पर है ताकि ग्रामीण इलाकों में दूध का उत्पादन बढ़े और किसानों की जेब मजबूत हो.

गाय खरीदने के लिए आवेदन

दैनिक जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक, मिनी नंदिनी योजना के तहत बजट और सीटें सीमित हैं इसलिए आवेदकों को पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर सब्सिडी का लाभ मिलेगा. जो भी डेयरी बिजनेस खोलने के इच्छुक हैं, उन्हें दो उन्नत नस्ल की स्वदेशी गाय खरीदने के लिए 80,000 तक का अनुदान मिलेगा. अच्छी बात यह है कि सरकार द्वारा मिलने वाली 50 फीसदी सब्सिडी के अलावा यदि आप 50 प्रतिशत धनराशि पैसा खर्च करने में असमर्थ हैं तो 35 प्रतिशत बैंक लोन और 15 प्रतिशत मार्जिन मनी का लाभ ले सकते हैं. यह पूरी तरह से वैकप्लिप है. यदि आप लोन नहीं लेना चाहते तो अपनी पूंजी भी लगा सकते हैं.

क्या है आवेदन का तरीका?

‘मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना’ में आवेदन करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम हैं. आप चाहें तो घर बैठे ऑफिशियल वेबसाइट nandbabadugdhmission.com पर आवेदन कर सकते हैं. या नजदीकी जन सुविधा केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए अपना ऐप्लीकेशन फॉर्म भेज सकते हैं. 

कौन-कौन से दस्तावेज लगेंगे?

‘मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना’ में आवेदन पत्र के साथ-साथ पहचान पत्र (जैसे-आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि), बैंक पासबुक की कॉपी (ताकि सब्सिडी का पैसा सीधा आपके खाते में आए), जमीन की खतौनी (यह दिखाने के लिए कि आपके पास डेयरी खोलने के लिए पर्याप्त जगह है), चालू मोबाइल नंबर और निवास प्रमाण पत्र जमा कराना अनिवार्य है.

ये भी पढ़ें:- Namo Bharat Corridor: वंदे भारत से कितनी अलग है ‘नमो भारत’? इसके 3 रूट्स का मैप और वो फीचर्स जो बदल देंगे दिल्ली-NCR की रफ़्तार!

Tags: agriculture businessdairy businessgovernment schemeRural Developmentuttar pradesh news
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