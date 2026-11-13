Microsoft Outage: आउटलुक, कोपायलट और टीम्स की सेवाएं बाधित, 2 लाख से अधिक यूज़र्स को आई परेशानी

Microsoft Outage: माइक्रोसॉफ्ट में गुरुवार (12 नवंबर, 2026) को एक बड़ा वैश्विक आउटेज (सेवा ठप होना) देखने को मिला, जिससे आउटलुक, टीम्स और कोपायलट जैसी सेवाएं बाधित हो गईं. सेवाओं को बहाल करने की कोशिशें जारी हैं और इस बीच माइक्रोसॉफ्ट पर निर्भर व्यवसायों पर भी इसका असर पड़ा है. आउटेज के दौरान डाउनडिटेक्टर (Downdetector) ने न्यूयॉर्क के समय अनुसार दोपहर 1 बजे के कुछ समय बाद माइक्रोसॉफ्ट की सेवाओं से जुड़ी लगभग 200,000 यूज़र समस्याओं की रिपोर्ट दर्ज कीं. हालांकि, आउटलुक और कोपायलट जैसे उत्पादों के लिए नई रिपोर्टों की संख्या में अब कमी आई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सेवाएं पूरी तरह बहाल हो गई हैं.

ताज़ा अपडेट में माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प ने कहा कि प्रभावित सेवाओं और सर्वरों को फिर से शुरू करने के उनके प्रयासों के सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं. कंपनी ने आगे कहा कि जैसे-जैसे नए बदलावों के साथ स्थिरता सुनिश्चित होगी, सुधार के उपायों का दायरा और बढ़ाया जाएगा. वहीं, ब्लूमबर्ग के अनुसार, कंपनी ने कई बयानों में बताया कि उन्होंने खराब सिस्टम में कुछ सुधार लागू किए हैं और यूज़र ट्रैफ़िक को प्रभावित सर्वरों से हटाकर दूसरी तरफ डायवर्ट किया है.

कुछ जगहों पर हुआ सुधार

शुरुआत में समस्या की पहचान करने और संभावित समाधानों का परीक्षण करने में कठिनाई का सामना करने के बाद कंपनी ने न्यूयॉर्क के समय अनुसार शाम 6 बजे के कुछ समय बाद एक अपडेट में बताया कि उन्हें कुछ क्षेत्रों में सीमित रिकवरी देखने को मिली है.

माइक्रोसॉफ्ट से जुड़े व्यवसायों पर भी असर

इस आउटेज ने उन कई अन्य व्यवसायों को भी प्रभावित किया है जो काफी हद तक माइक्रोसॉफ्ट पर निर्भर हैं, जैसे कि ओपनएआई (OpenAI) और एंथ्रोपिक (Anthropic). ओपनएआई (OpenAI) ने बताया कि वह माइक्रोसॉफ्ट कनेक्टर्स से जुड़ी एक समस्या की जांच कर रहा है. कंपनी ने चेतावनी दी है कि नए कनेक्शन टूट सकते हैं और टूल्स उम्मीद के मुताबिक काम नहीं कर सकते हैं.

तिमाही के नतीजों का एलान अब 16 को

एन्थ्रोपिक (Anthropic) ने भी एक अपस्ट्रीम प्रोवाइडर के साथ ऐसी ही समस्या की पहचान की है, जिसका असर उसके माइक्रोसॉफ्ट 365 कनेक्टर पर पड़ रहा है. इस बीच रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, इलेक्ट्रिक ट्रक बनाने वाली कंपनी वर्कहॉर्स ग्रुप (Workhorse Group) को अपने तीसरे तिमाही के नतीजों की घोषणा की तारीख बदलनी पड़ी है. ये नतीजे 12 नवंबर को आने वाले थे, लेकिन अब 16 नवंबर को आएंगे. कंपनी ने बताया है कि वैश्विक स्तर पर माइक्रोसॉफ्ट आउटेज (सेवा ठप होने) के कारण उनके कामकाज में रुकावट आई है.