Microsoft Voluntary Exit Offer: बोनस नहीं, कंपनी छोड़ने का ऑफर! दीवाली से पहले इस कंपनी ने 60000 कर्मचारियों को दिया अनोखा OFFER

एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी निवेश कर रही टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट अपने कर्मचारियों की संख्या और कार्यबल में बदलाव कर रही है. कंपनी ने दीवाली से बड़ा फैसला किया है. कंपनी ने अमेरिका, कनाडा, भारत और ब्रिटेन में करीब 60,000 कर्मचारियों को स्वेच्छा से नौकरी छोड़ने का ऑफर दिया है. माइक्रोसॉफ्ट ने यह कदम इसलिए उठा रही है, क्योंकि कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पैसा लगाते हुए खर्च कम करना चाहती है.

माइक्रोसॉफ्ट ने क्या कहा?

माइक्रोसॉफ्ट के प्रवक्ता के मुताबिक, अमेरिका, कनाडा, भारत और ब्रिटेन में वाइस प्रेसिडेंट और उससे नीचे के पदों पर काम करने वाली कुछ चुनिंदा टीमों के कर्मचारी इस योजना के लिए पात्र होंगे. हालांकि, डेटा सेंटर, सेल्स और मार्केटिंग में काम करने वाले कुछ कर्मचारियों को इससे बाहर रखा गया है.

कंपनी की एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और चीफ पीपल ऑफिसर एमी कोलमैन ने कर्मचारियों को भेजे एक मेमो में कहा कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का उद्देश्य कामकाज में अधिक लचीलापन लाना है. इससे कर्मचारियों को अपने करियर के अगले पड़ाव के बारे में फैसला लेने के अधिक विकल्प मिलेंगे.

इस साल दूसरी बार ये ऑफर मिला

माइक्रोसॉफ्ट ने इस साल दूसरी बार कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प दिया है. इससे पहले अप्रैल में कंपनी ने अमेरिका में अपने करीब 7 प्रतिशत कर्मचारियों को समय से पहले रिटायरमेंट लेने का विकल्प दिया था. CNBC की रिपोर्ट के मुताबिक, इस योजना के लिए पात्र कर्मचारियों में से लगभग 30 प्रतिशत ने इसे चुना था.

कंपनी की रेगुलेटरी रिपोर्ट के अनुसार, जून के अंत तक माइक्रोसॉफ्ट में दुनियाभर में 2,23,000 कर्मचारी काम कर रहे थे. वहीं, 2025 के अंत में यह संख्या 2,28,000 थी. रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी के करीब 27 प्रतिशत कर्मचारी नए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ऑफर के लिए पात्र हैं.

माइक्रोसॉफ्ट ने यह योजना क्यों शुरू की?

माइक्रोसॉफ्ट ने कर्मचारियों की संख्या और खर्च कम करने के लिए यह योजना शुरू की है. एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े निवेश के बीच कंपनी छंटनी से बचने और कर्मचारियों को स्वेच्छा से नौकरी छोड़ने का विकल्प दे रही है.

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