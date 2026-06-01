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आखिर क्यों अचानक रॉकेट बन गया Micron का शेयर? Nvidia के इस एक एलान ने बाजार में मचाया तहलका!

Micron share price: एनवीडिया के एक धमाकेदार एलान ने इस शेयर की किस्मत बदल दी है. बाजार में सुस्ती के बावजूद कंपनी का स्टॉक ऑल-टाइम हाई पर पहुंच गया, जानिए तेजी की वजह.

By: Shivani Singh | Published: June 1, 2026 10:31:14 PM IST

आखिर क्यों अचानक रॉकेट बन गया Micron का शेयर? Nvidia के इस एक एलान ने बाजार में मचाया तहलका!


आज सुबह के कारोबार में माइक्रोन टेक्नोलॉजी (Micron Technology) के शेयरों में करीब 6.0% का भारी उछाल देखा गया. इसके साथ ही कंपनी का शेयर $1,038.94 के नए शिखर पर पहुंच गया. दरअसल, एनवीडिया द्वारा कंप्यूटैक्स इवेंट में किए गए एक धमाकेदार एलान ने एआई मेमोरी सेक्टर में जोश भर दिया है, जिसका सीधा फायदा माइक्रोन को मिला.

माइक्रोन टेक्नोलॉजी का स्टॉक क्यों बढ़ा 

ताइवान में चल रहे कंप्यूटैक्स कॉन्फ्रेंस के दौरान एनवीडिया के सीईओ जेन्सेन हुआंग ने अपने कीनोट भाषण में ‘RTX Spark Superchip’ को दुनिया के सामने रखा. आर्म आर्किटेक्चर पर आधारित यह एआई प्रोसेसर विशेष रूप से पीसी (PC) मार्केट के लिए तैयार किया गया है. यह नया चिप माइक्रोसॉफ्ट, डेल, एचपी, आसुस, लेनोवो और एमएसआई जैसी दिग्गज कंपनियों के लैपटॉप में नजर आएगा. जेन्सेन हुआंग ने बताया कि इसे माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर तैयार किया गया है. चूंकि माइक्रोन इन एआई-सक्षम डिवाइसों में इस्तेमाल होने वाली एडवांस DRAM और हाई-बैंडविड्थ मेमोरी (HBM) की सबसे बड़ी सप्लायर है, इसलिए बाजार के जानकारों का मानना है कि इस एलान से माइक्रोन के बिजनेस का दायरा काफी बढ़ जाएगा.

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विश्लेषकों का भरोसा और तगड़ी डिमांड

माइक्रोन की इस तेजी को हाल के दिनों में मार्केट एक्सपर्ट्स से मिले पॉजिटिव फीडबैक से भी मजबूती मिली है. बीते 26 मई को यूबीएस (UBS) के एनालिस्ट टिमोथी अर्चुरी ने माइक्रोन के टारगेट प्राइस को 535 डॉलर से सीधे बढ़ाकर 1,625 डॉलर कर दिया. यह 204% की भारी बढ़ोतरी है, जिसने बाजार में एक नया रिकॉर्ड बना दिया है.

इसके अलावा, माइक्रोन के पास साल 2026 के लिए HBM4 का पूरा स्टॉक पहले ही एडवांस में बिक चुका है. कंपनी के सीईओ संजय मेहरोत्रा ने खुद इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि वे फिलहाल अपने बड़े ग्राहकों की कुल डिमांड का केवल 50 से 65 फीसदी ही पूरा कर पा रहे हैं. अब निवेशकों की नजरें 24 जून को आने वाले माइक्रोन के तीसरी तिमाही के नतीजों पर टिकी हैं. बाजार को उम्मीद है कि नतीजे शानदार रहेंगे, जिसके बाद शेयर में और बड़ा उछाल आ सकता है.

बाजार सुस्त, पर सेमीकंडक्टर सेक्टर में दम

आज अमेरिकी शेयर बाजार में कोई खास हलचल नहीं दिखी; S&P 500 जहां -0.04% पर सपाट रहा, वहीं डाउ जोन्स -0.33% गिरकर बंद हुआ. नैस्डैक में भी महज +0.07% की मामूली बढ़त रही. इन सबके उलट माइक्रोन की इस तूफानी तेजी ने साफ कर दिया कि यह उछाल बाजार के भरोसे नहीं, बल्कि कंपनी और पूरे सेक्टर में आ रहे बड़े बदलावों की वजह से है. 29 मई तक के आंकड़ों के मुताबिक, ‘फिलाडेल्फिया सेमीकंडक्टर इंडेक्स’ (PHLX) ने अपने इतिहास में साल के शुरुआती 100 दिनों का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है, जिसका फायदा आज भी इस सेक्टर के शेयरों को मिला.

एनवीडिया का पीसी मार्केट में कदम रखना, माइक्रोन के पास सप्लाई की कमी (भारी डिमांड) और मार्केट एक्सपर्ट्स का भरोसा इन सबने मिलकर माइक्रोन के लिए एक बेहतरीन माहौल तैयार कर दिया है. हालिया तिमाही में कंपनी की दमदार बिक्री, रिकॉर्ड मुनाफे और एआई (AI) की बढ़ती मांग ने इसकी ग्रोथ की रफ्तार को दोगुना कर दिया है, जिसके चलते कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को तेजी से बढ़ा रही है. आज जब यह शेयर अपने ऑल-टाइम हाई को छू रहा है और कुछ ही हफ्तों में इसके तिमाही नतीजे आने वाले हैं, तो बाजार को इस बात का पूरा यकीन हो चुका है कि माइक्रोन अब सिर्फ एक सामान्य चिप बनाने वाली कंपनी नहीं रही, बल्कि एआई (AI) इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बेहद मजबूत बुनियाद बन चुकी है.

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