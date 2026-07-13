1000KM तक दौड़ेगी MG की नई SUV! इस दिन होगी लॉन्च, कंपनी की पहली Plug-in Hybrid कार, जानें गाड़ी की खासियत

JSW MG Motor: जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर्स ने हाल ही में अपनी पहली प्लग-इन-हाइब्रिड SUV कार का टीजर जारी किया है. माना जा रहा है कि इस कार को 16 जुलाई 2026 यानि इसी हफ्ते में लॉन्च किया जाएगा. भारत के IP और ट्रेडमार्क रजिस्ट्री के मुताबिक इस कार का नाम MG Hector Hawk हो सकता है. माना जा रहा है कि यह ग्लोबल मॉडल वुलिंग स्टारलाइट 560 पर आधारित होगी. अगर आप ऐसी कोई एसयूवी कार लेना चाहते हैं, जो जिसे एक ही बार में लंबी राइड के लिए लेकर जाया जा सके और जिसमें बार-बार पेट्रोल डलवाने या चार्जिंग स्टेशन देखने की जरूरत न पड़े तो यह कार आपके लिए बेहतरीन हो सकती है.

हाल ही में MG Motor ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पेज पर इस कार का टीजर वीडियो जारी कर दिया है. कंपनी इसे न्यू एनर्जी व्हीकल (NEV) के तौर पर पेश कर रही है. खास बात यह है कि यह कार भारत में एमजी मोटर की पहली प्लग-इन हाइब्रिड कार होगी.

क्या है कार की खासियत?

इस कार की सबसे खास बात यह है कि यह एमजी मोटर्स की सबसे पहली प्लग-इन हाइब्रिड कार होगी. इसकी लंबाई 4745 mm और चौड़ाई 1850 mm की होगी. वहीं. गाड़ी के व्हीलबेस की बात करें तो इसमें 2810 mm और ऊंचाई आपको 1755 mm की मिल जाएगी. हेक्टर हॉक असल में ग्लोबल मार्केट में बिकने वाली वूलिंग स्टारलाइट 560 पर आधारित होगी. यह कार 5 और 7 सीटर दोनों ही सीटिंग कैपेसिटी में आपको मिल जाएगी.

क्या होंगे MG Hector Hawk के फीचर्स?

MG Hector Hawk के फीचर्स की बात करें तो इस कार में आपको वायरलेस स्मार्ट चार्जर, 8.8 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, क्रूज कंट्रोल और 12.8 इंच का बड़ा टचस्क्रीन और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा. इसके अलावा कार में आपको सुरक्षा के लिए लेवल 2 ADAS का भी फीचर दिया जा सकता है. केवल यही नहीं बल्कि, इस कार में आपको 360 डिग्री कैमरा और फ्रंट सीटों में वेंटिलेशन का भी फीचर दिया जा सकता है.

कैसी होगी इंजन और पावर?

बात की जाए अगर कार के इंजन और परफॉर्मेंस की तो MG Hector Hawk में आपको 1.5-लीटर का नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया जाएगा, जिसमें आपको 20.5kWh का बैटरी पैक दिया जाता है. इसके अलावा 1000KM किलोमीटर की दमदार रेंज और एक बेहतर पावर मिल जाएगी. इस कार में आपको दमदार हाइब्रिड सेटअप 197 bhp की पावर और 239 Nm का पीक टॉर्क मिल जाएगी. इसके अलावा यह कार महज 10 सेकेंड में 0 से 100 किलोमीटर की स्पीड पकड़ने की क्षमता रखती है.