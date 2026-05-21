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Meta में फिर बड़ी छंटनी! 8,000 कर्मचारियों की गई नौकरी, कंपनी दे रही है करोड़ों का सेवरेंस पैकेज

Meta Layoffs 2026: Meta ने 8,000 कर्मचारियों की छंटनी शुरू की. कंपनी अतिरिक्त सेवरेंस दे रही है, जबकि AI में बड़े निवेश की तैयारी कर रही है.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: May 21, 2026 4:03:19 PM IST

Meta में फिर बड़ी छंटनी! 8,000 कर्मचारियों की गई नौकरी, कंपनी दे रही है करोड़ों का सेवरेंस पैकेज


Meta Layoffs 2026: दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी Meta ने एक बार फिर बड़े लेवल पर कर्मचारियों की छंटनी शुरू कर दी है. रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी अपने ग्लोबल कार्यबल के लगभग 10 प्रतिशत कर्मचारियों को निकाल रही है, जिसका असर करीब 8,000 कर्मचारियों पर पड़ेगा. छंटनी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और सबसे पहले सिंगापुर स्थित टीमों को इसकी जानकारी दी गई है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी ने सिंगापुर हब के प्रभावित कर्मचारियों को बुधवार सुबह करीब 4 बजे ईमेल भेजकर इस फैसले की सूचना दी. इस बड़े कदम के साथ अब ये भी सामने आ रहा है कि कंपनी प्रभावित कर्मचारियों को किस तरह का सेवरेंस पैकेज दे रही है.

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 कर्मचारियों को क्या मिलेगा सेवरेंस पैकेज?

रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिका में काम करने वाले कर्मचारियों को कंपनी की ओर से 16 हफ्तों यानी लगभग चार महीने की बेस सैलरी दी जाएगी. इसके अलावा, कर्मचारी ने कंपनी में जितने साल लगातार काम किया है, उसके हर साल के बदले अतिरिक्त दो हफ्तों का वेतन भी दिया जाएगा. अमेरिका के बाहर काम कर रहे कर्मचारियों को भी इसी तरह का पैकेज मिलने की संभावना है, हालांकि अलग-अलग देशों के कानून और स्थानीय नीतियों के आधार पर इसमें बदलाव हो सकता है.

ये सेवरेंस पैकेज इस बात का संकेत देता है कि मेटा अपने सबसे बड़े वर्कफोर्स कटौती अभियानों में से एक को व्यवस्थित तरीके से संभालने की कोशिश कर रही है, जबकि दूसरी ओर कंपनी खुद को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के केंद्र में स्थापित करने की तैयारी में है.

 कर्मचारियों के नाम जुकरबर्ग का संदेश

छंटनी के साथ ही कंपनी के सीईओ Mark Zuckerberg ने कर्मचारियों के लिए एक संदेश भी जारी किया. उन्होंने कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों के योगदान के लिए आभार व्यक्त किया. जुकरबर्ग ने कहा कि कंपनी के मिशन और विकास में योगदान देने वाले लोगों को अलविदा कहना हमेशा मुश्किल होता है. उन्होंने माना कि ये फैसला भावनात्मक रूप से काफी कठिन है और कंपनी कोशिश कर रही है कि पूरी प्रक्रिया को बेहतर तरीके से संभाला जाए.

उन्होंने अपने संदेश में कहा कि कर्मचारियों की मेहनत और समर्पण ने कंपनी को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई है और इसके लिए वो सभी के आभारी हैं.

Tags: Meta Layoffs 2026
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