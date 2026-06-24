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Meta ने लॉन्च किए AI स्मार्ट ग्लासेस! कैमरा, लाइव ट्रांसलेशन और धांसू फीचर्स ने मचाई सनसनी

'मेटा ग्लास' नाम के ये चश्मे कंपनी की मौजूदा Ray-Ban Meta और Oakley Meta वियरेबल लाइनअप पर आधारित हैं, लेकिन इनका डिजाइन नया है. मेटा ने तीन फ़्रेम स्टाइल पेश किए हैं जिनमें एक खास काइली जेनर एडिशन भी शामिल है. मेटा ग्लास कंपनी के Muse Spark AI मॉडल पर काम करते हैं. बताया जा रहा है कि इन चश्मों में एडवांस्ड मल्टीमॉडल इंटरैक्शन, लाइव ट्रांसलेशन, हैंड्स-फ़्री फोटोग्राफी और संदर्भ-समझने वाली सहायता (context-aware assistance) जैसे फीचर्स मिलेंगे.

By: Anshika thakur | Published: June 24, 2026 11:29:21 AM IST

Meta Glass Meta AI Smart Glasses
Meta Glass Meta AI Smart Glasses


Meta AI Smart Glasses: मेटा प्लेटफ़ॉर्म्स ने बड़ी आईवियर कंपनी EssilorLuxottica के साथ मिलकर AI पावर्ड स्मार्ट ग्लास लॉन्च करने की घोषणा की है. ‘मेटा ग्लास’ नाम के ये चश्मे कंपनी की मौजूदा Ray-Ban Meta और Oakley Meta वियरेबल लाइनअप पर आधारित हैं, लेकिन इनका डिजाइन नया है. मेटा ने तीन फ़्रेम स्टाइल पेश किए हैं जिनमें एक खास काइली जेनर एडिशन भी शामिल है. मेटा ग्लास कंपनी के Muse Spark AI मॉडल पर काम करते हैं. बताया जा रहा है कि इन चश्मों में एडवांस्ड मल्टीमॉडल इंटरैक्शन, लाइव ट्रांसलेशन, हैंड्स-फ़्री फोटोग्राफी और संदर्भ-समझने वाली सहायता (context-aware assistance) जैसे फीचर्स मिलेंगे.
 

मेटा ग्लास की कीमत और उपलब्धता

 
मेटा ग्लास की कीमत $299 (लगभग ₹28,000) से शुरू होती है. इन्हें आज से मेटा की वेबसाइट, LensCrafters, Sunglass Hut, Best Buy, Amazon और दुनिया भर के चुनिंदा रिटेल पार्टनर से खरीदा जा सकता है.
 
ये स्मार्ट ग्लास तीन डिजाइनों और कई तरह की फिनिश में आते हैं जिनमें क्लासिक ब्लैक, क्लासिक टॉर्टोइज़, रेसिंग ग्रीन, लिनन, मर्लोट, महोगनी और सैंडस्टोन शामिल हैं. खरीदार क्लियर, सन, ट्रांजिशन और पोलराइज़्ड लेंस विकल्पों में से चुन सकते हैं. कंपनी का कहना है कि कुल 26 स्टाइल कॉम्बिनेशन उपलब्ध हैं.
 
इन चश्मों में -12 से +2.25 तक के प्रिस्क्रिप्शन लेंस भी लगाए जा सकते हैं. कंपनी ने एक नया ‘Rx लेंस स्वैप’ प्रोग्राम भी शुरू किया है जिससे यूजर्स वारंटी पर असर डाले बिना अपनी पसंद के ऑप्टिशियन से प्रिस्क्रिप्शन लेंस लगवा सकते हैं.
 
शुरुआत में मेटा ग्लास ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ़िनलैंड, फ़्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्पेन, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, यूके और यूएस में बेचे जाएंगे. कंपनी ने अभी तक भारतीय बाजार में इनकी उपलब्धता के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है.
 

मेटा ग्लासेस की खासियतें और स्पेसिफिकेशन्स

 
कंपनी के दूसरे पहनने वाले गैजेट्स (वियरेबल्स) की तरह मेटा ग्लासेस में भी हैंड्स-फ्री मेटा AI असिस्टेंट की सुविधा है. हालांकि अब ये ‘म्यूज स्पार्क’ (Muse Spark) से चलते हैं. यह मेटा सुपरइंटेलिजेंस लैब्स द्वारा बनाया गया एक खास मल्टीमॉडल रीजनिंग और एजेंटिक AI मॉडल है. दावा किया जाता है कि इसकी मदद से यूज़र्स जो देख रहे हैं, उसके बारे में संदर्भ-आधारित (contextual) सवाल पूछ सकते हैं, सुझाव पा सकते हैं, शेड्यूल मैनेज कर सकते हैं और बिना हाथ लगाए जानकारी हासिल कर सकते हैं.
 
इसमें मेटा AI असिस्टेंट को चालू करने या कस्टम फ़ंक्शन शुरू करने के लिए एक खास बटन दिया गया है. ऑडियो के लिए इसमें खास ओपन-ईयर स्पीकर लगे हैं जो अडैप्टिव वॉल्यूम को सपोर्ट करते हैं. इस वियरेबल में छह-माइक्रोफोन वाला सिस्टम भी है. जिसमें दो माइक्रोफोन नोज पैड पर, दो टेम्पल आर्म्स पर और दो सामने के फ़्रेम पर हैं. साथ ही इसमें विंड नॉइज रिडक्शन टेक्नोलॉजी भी है, जो कॉल और AI इंटरैक्शन के दौरान ऑडियो को बेहतर ढंग से कैप्चर करने में मदद करती है.
 
रे-बैन मेटा की तरह ही, इन मेटा ग्लास में 100-डिग्री फील्ड ऑफ व्यू (FoV) वाला 12 मेगापिक्सल का कैमरा है. कंपनी का कहना है कि यूजर्स 3,024 x 4,032 पिक्सल तक के रिज़ॉल्यूशन वाली फोटो खींच सकते हैं और 30fps पर 3K रिज़ॉल्यूशन तक के वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं. कैमरा हाइपरलैप्स और स्लो-मोशन वीडियो कैप्चर जैसे फीचर्स के साथ-साथ 1080p (60fps तक) और 720p (120fps तक) पर रिकॉर्डिंग को भी सपोर्ट करता है. मेटा के नए ‘डायनामिक फ़ोटो’ फ़ीचर का दावा है कि यह किसी पल के कई फ़्रेम कैप्चर करता है और फिर सबसे अच्छा शॉट सुझाता है.
 
कंपनी का कहना है कि वह भविष्य में ऐसे सॉफ़्टवेयर अपडेट लाएगी जो पैदल चलने वालों के लिए नेविगेशन की सुविधा देंगे और बिना किसी डिस्प्ले के ‘टर्न-बाय-टर्न’ डायरेक्शन बताएंगे.
 
मेटा ग्लास हिंदी, जापानी, कोरियाई, मैंडरिन चीनी, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, अरबी और पुर्तगाली सहित 20 भाषाओं में लाइव ट्रांसलेशन को सपोर्ट करते हैं. कंपनी आने वाले अपडेट के जरिए 14 और भाषाओं के लिए भी सपोर्ट ला रही है. कनेक्टिविटी ऑप्शन में Wi-Fi 6 (2.4GHz, 5GHz और 6GHz के लिए ट्राई-बैंड सपोर्ट के साथ), Bluetooth 5.4, Bluetooth Low Energy (BLE) और Bluetooth 5.2 के जरिए मेटा के न्यूरल बैंड एक्सेसरीज के लिए सपोर्ट शामिल हैं.
 
मेटा का दावा है कि बैटरी एक बार चार्ज करने पर आठ घंटे से ज्यादा चलती है और चार्जिंग केस के साथ कुल 40 घंटे तक चलती है. इन ग्लास में 32GB का ऑनबोर्ड स्टोरेज है जिसमें 1,000 फोटो या 100 से ज्यादा वीडियो (हर एक 30 सेकंड लंबा) स्टोर किए जा सकते हैं.

Tags: AI Powered Smart GlassesMeta AI Smart GlassesMeta GlassMeta Glass Pricemeta smart glassesMuse Spark AI
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