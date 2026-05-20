Meta layoffs: सुबह 4 बजे आया ईमेल और चली गई नौकरी! हजारों कर्मचारियों में मचा हड़कंप

Meta layoffs: टेक जायंट Meta ने एक बार फिर बड़े स्तर पर कर्मचारियों की छंटनी शुरू कर दी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फैसले से करीब 8 हजार कर्मचारियों की नौकरियों पर असर पड़ सकता है. कई कर्मचारियों को सुबह 4 बजे नौकरी खत्म होने से जुड़े ईमेल मिले, जिससे कंपनी के भीतर तनाव और असुरक्षा का माहौल बन गया है. यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब कंपनी तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI पर फोकस बढ़ा रही है.

AI रणनीति के तहत बदला जा रहा वर्क मॉडल

रिपोर्ट्स के अनुसार, मार्क ज़ुकेरबर्ग (Mark Zuckerberg) कंपनी को पूरी तरह AI-केंद्रित बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं. इसी रणनीति के तहत पारंपरिक टीम स्ट्रक्चर की जगह छोटे और अधिक तेज AI-आधारित वर्क मॉडल को अपनाया जा रहा है. बताया जा रहा है कि लगभग 7 हजार कर्मचारियों को नई AI टीम्स में शिफ्ट किया जा रहा है, जबकि करीब 6 हजार जॉब ओपनिंग्स बंद कर दी गई हैं.

इंजीनियरिंग और प्रोडक्ट टीम्स पर सबसे ज्यादा असर

कंपनी का मानना है कि कम लेयर वाले छोटे वर्क स्ट्रक्चर से फैसले तेजी से लिए जा सकेंगे और कर्मचारियों की जिम्मेदारी भी बढ़ेगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक इंजीनियरिंग और प्रोडक्ट टीम्स पर इस छंटनी का सबसे ज्यादा असर पड़ेगा. AI आधारित ऑटोमेशन और नए टूल्स के कारण कई पारंपरिक भूमिकाओं की जरूरत कम होती जा रही है.

कर्मचारियों में बढ़ी नाराजगी

छंटनी की खबर सामने आने के बाद कर्मचारियों के बीच चिंता और नाराजगी बढ़ गई है. रिपोर्ट्स के अनुसार, सिंगापुर समेत कई देशों में कर्मचारियों को देर रात या सुबह-सुबह ईमेल भेजकर नौकरी खत्म होने की जानकारी दी गई. वहीं अमेरिका और ब्रिटेन में कुछ कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने को कहा गया ताकि छंटनी प्रक्रिया आसानी से पूरी की जा सके.

नए ट्रैकिंग सिस्टम पर विवाद

कंपनी के नए कर्मचारी ट्रैकिंग सिस्टम को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया है. कर्मचारियों का आरोप है कि यह सिस्टम माउस मूवमेंट, कीबोर्ड टाइपिंग और स्क्रीन एक्टिविटी तक को ट्रैक कर सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक 1000 से ज्यादा कर्मचारियों ने इस निगरानी व्यवस्था के खिलाफ याचिका पर हस्ताक्षर किए हैं. इससे कर्मचारियों के बीच प्राइवेसी और निगरानी को लेकर चिंता बढ़ गई है.

AI निवेश से बदल सकता है टेक सेक्टर

रिपोर्ट्स के अनुसार, Meta इस साल AI प्रोजेक्ट्स पर 100 अरब डॉलर से ज्यादा खर्च कर सकती है. कुछ अनुमान इस निवेश को 145 अरब डॉलर तक बताते हैं. कंपनी अब AI एजेंट्स और AI आधारित प्रोडक्ट्स पर तेजी से काम कर रही है. टेक इंडस्ट्री के जानकारों का मानना है कि आने वाले समय में दूसरी बड़ी टेक कंपनियां भी इसी दिशा में कदम बढ़ा सकती हैं, जिससे टेक सेक्टर में नौकरियों का स्वरूप तेजी से बदल सकता है.

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