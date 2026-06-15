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AI के लिए 8000 लोगों को नौकरी से निकाला,अब क्यों पछता रहे हैं Mark Zuckerberg? फैसले पर पहली बार बोले मेटा के सीईओ

AI layoff : मई में, कंपनी ने अपने ग्लोबल वर्कफोर्स का लगभग 10 परसेंट, यानी लगभग 8,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया था, जो मार्च के आखिर में कुल लगभग 78,000 कर्मचारियों पर आधारित था, जबकि लगभग 7,000 कर्मचारियों को AI से जुड़े कामों और वर्कफ़्लो में नए रोल दिए गए थे.

By: Divyanshi Singh | Published: June 15, 2026 12:38:34 PM IST

नौकरी कटौती के बाद ज़करबर्ग ने तोड़ी चुप्पी
नौकरी कटौती के बाद ज़करबर्ग ने तोड़ी चुप्पी


Mark Zuckerberg: हर कंपनी AI की रेस में आगे निकलना चाहती है. WhatsApp, Facebook और Instagram की पेरेंट कंपनी Meta ने भी इस साल की शुरुआत में आगे रहने के लिए एक बड़ा AI रीस्ट्रक्चरिंग किया, जिसमें हज़ारों कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया.

Meta को लगा कि इस बड़े लेवल पर छंटनी से उसके AI लक्ष्यों को पाने में तेज़ी आएगी, लेकिन ये बदलाव पूरी तरह से आसानी से नहीं हुए. मार्क ज़करबर्ग ने हाल ही में माना कि रीस्ट्रक्चरिंग के दौरान Meta ने कुछ गलतियाँ कीं.

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Reuters को मिले एक ऑफिशियल लेटर में, ज़करबर्ग ने कर्मचारियों से कहा कि Meta का AI ट्रांसफॉर्मेशन परफेक्ट नहीं था और जैसे-जैसे कंपनी तेज़ी से हो रहे टेक्नोलॉजिकल बदलाव के हिसाब से खुद को ढाल रही है, और भी गलतियाँ होने की संभावना है.

चली गई हज़ारों कर्मचारियों की नौकरी 

 मई में, कंपनी ने अपने ग्लोबल वर्कफोर्स का लगभग 10 परसेंट, यानी लगभग 8,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया था, जो मार्च के आखिर में कुल लगभग 78,000 कर्मचारियों पर आधारित था, जबकि लगभग 7,000 कर्मचारियों को AI से जुड़े कामों और वर्कफ़्लो में नए रोल दिए गए थे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस रीस्ट्रक्चरिंग और रोल में बदलाव से आखिर में मेटा के लगभग पांचवें हिस्से के वर्कफोर्स पर असर पड़ सकता है.

मेटा का AI मिशन

फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की मालिक यह सोशल मीडिया कंपनी उन टेक्नोलॉजी कंपनियों में से है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करने के लिए अपने ऑपरेशन्स को रीऑर्गेनाइज़ कर रही हैं. कंपनी कर्मचारियों द्वारा पहले किए जाने वाले कामों जैसे काम करने के लिए AI एजेंट्स का इस्तेमाल करने पर भी विचार कर रही है.

जॉब सिक्योरिटी का क्या?

ज़करबर्ग ने कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी के बारे में भरोसा दिलाने की कोशिश की, यह कहते हुए कि इस साल और लेऑफ की उम्मीद नहीं है, हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि इंडस्ट्री में बड़े बदलाव कंपनी के कंट्रोल से बाहर हैं.

Tags: AIFACEBOOKinstagrammark zuckerbergMetaWhatsApp
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