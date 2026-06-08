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मारुति की इस कार पर लगी ‘क्लोजिंग सेल’! प्रोडक्शन बंद होते ही ₹57,500 तक की भारी छूट

मारुति सुजुकी जून 2026 में अपने कई मॉडल्स पर भारी डिस्काउंट दे रही है. इस पहल के तहत, कंपनी मारुति सुजुकी इग्निस पर भी अच्छा-खासा डिस्काउंट दे रही है, जो लंबे समय से एक लोकप्रिय हैचबैक रही है.

By: Anshika thakur | Published: June 8, 2026 3:24:16 PM IST

Maruti Suzuki Ignis
Maruti Suzuki Ignis


Maruti Suzuki Ignis: मारुति सुजुकी जून 2026 में अपने कई मॉडल्स पर भारी डिस्काउंट दे रही है. इस पहल के तहत, कंपनी मारुति सुजुकी इग्निस पर भी अच्छा-खासा डिस्काउंट दे रही है, जो लंबे समय से एक लोकप्रिय हैचबैक रही है. ध्यान देने वाली बात यह है कि मारुति ने हाल ही में भारतीय बाजार के लिए इग्निस का प्रोडक्शन बंद कर दिया है. हालांकि ग्राहक अभी भी बचे हुए स्टॉक पर ₹57,500 तक की बचत कर सकते हैं. इस ऑफर में ₹40,000 का कैश डिस्काउंट और अन्य फायदे शामिल हैं. डिस्काउंट के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए ग्राहक अपनी नजदीकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं.
 

आइए जानते हैं इसका लुक और डिजाइन

 
कार का डिजाइन काफी अनोखा और मजबूत लगता है. इसमें बॉक्सी स्टाइल, बड़े व्हील आर्च और 180mm का अच्छा ग्राउंड क्लीयरेंस है. इसके आगे के हिस्से में क्रोम-फिनिश वाली ग्रिल के साथ LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प और डे-टाइम रनिंग लाइट्स (DRLs) दी गई हैं, जो इसे एक प्रीमियम, मॉडर्न हैचबैक जैसा आकर्षक लुक देती हैं.
 

कार की शानदार खूबियां

 
इसके इंटीरियर की बात करें तो यह काफी रंग-बिरंगा और कस्टमाइज करने लायक है. इसमें 7-इंच का ‘स्मार्टप्ले स्टूडियो’ टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप जैसे फीचर्स दिए गए हैं. साथ ही, इस कार में कई आधुनिक फीचर्स भी शामिल हैं.
 

कार की कीमत

 
इंजन की बात करें तो इसमें मारुति का 1.2 लीटर K-सीरीज पेट्रोल इंजन लगा है, जो 82bhp की पावर और 113Nm का टॉर्क देता है. यह कार 5 स्पीड मैनुअल और AMT ट्रांसमिशन, दोनों ऑप्शन के साथ आती है. माइलेज के मामले में यह लगभग 20.89 kmpl का माइलेज देती है. भारतीय बाजार में इसकी एक्स-शोरूम कीमत लगभग ₹5.35 लाख से ₹8.30 लाख के बीच है.

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