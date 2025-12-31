MapMyIndia ने लॉन्च किया नया पब्लिक ट्रांसपोर्ट फीचर: मेट्रो, रेल और बस रूट अब ऐप में!

MapmyIndia: MapmyIndia, जो एक घरेलू डिजिटल नेविगेशन और मैपिंग प्लेटफॉर्म है और जिसे दुनिया भर में Mappls के नाम से जाना जाता है ने अपने ऐप पर एक नया फीचर पेश किया है. इसका मकसद यूज़र्स को भारत के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का इस्तेमाल करके अपनी यात्राओं को ज़्यादा आसानी से प्लान करने में मदद करना है.

दिल्ली की एक कंपनी ने मंगलवार 30 दिसंबर को एक प्रेस रिलीज़ में घोषणा की कि Mappls ऐप यूज़र्स अब ऐप पर सीधे मेट्रो, रेल और बस ट्रांसपोर्ट के रूट देख पाएंगे साथ ही स्टेशनों, स्टॉप और इंटरचेंज ऑप्शन जैसी जानकारी भी मिलेगी.

Google Maps के विकल्प के तौर पर, अक्टूबर 2025 में भारतीय यूज़र्स के बीच MapmyIndia और Zoho के Arattai और Zoho Mail जैसे दूसरे देसी ऐप्स की लोकप्रियता बढ़ गई, जब केंद्र सरकार ने ‘स्वदेशी’ या भारत में बने डिजिटल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज़ को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए एक नया कैंपेन लॉन्च किया.

हम चाहते हैं कि मैपल्स ऐप हर नागरिक के लिए ज़्यादा समावेशी और आसानी से इस्तेमाल होने वाला हो. हम चुनिंदा शहरों में इस फ़ीचर को शुरू करके खुश हैं और लाखों भारतीयों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और भी सुविधाजनक बनाने के लिए कवरेज का विस्तार करते रहेंगे.” मैपमाईइंडिया मैपल्स के को-फ़ाउंडर, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर राकेश वर्मा ने कहा, “मैपल्स ऐप पर मल्टीमॉडल पब्लिक ट्रांसपोर्ट रूट्स का लॉन्च हमारे यूज़र्स की बात सुनने का सीधा नतीजा है.हम चाहते हैं कि मैपल्स ऐप हर नागरिक के लिए ज़्यादा समावेशी और आसानी से इस्तेमाल होने वाला हो.हम चुनिंदा शहरों में इस फ़ीचर को शुरू करके खुश हैं और लाखों भारतीयों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और भी सुविधाजनक बनाने के लिए कवरेज का विस्तार करते रहेंगे.” इस महीने की शुरुआत में, संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने लोकसभा को बताया कि उसने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के लगभग 12.68 लाख आधिकारिक ईमेल अकाउंट्स को ज़ोहो मेल पर माइग्रेट कर दिया है.