MapMyIndia ने लॉन्च किया नया पब्लिक ट्रांसपोर्ट फीचर: मेट्रो, रेल और बस रूट अब ऐप में!

Mappls ऐप यूज़र्स अब ऐप पर सीधे मेट्रो, रेल और बस ट्रांसपोर्ट के रूट देख पाएंगे साथ ही स्टेशनों, स्टॉप और इंटरचेंज ऑप्शन जैसी जानकारी भी मिलेगी.

By: Anshika thakur | Published: December 31, 2025 1:08:56 PM IST

MapmyIndia
MapmyIndia


MapmyIndia: MapmyIndia, जो एक घरेलू डिजिटल नेविगेशन और मैपिंग प्लेटफॉर्म है और जिसे दुनिया भर में Mappls के नाम से जाना जाता है ने अपने ऐप पर एक नया फीचर पेश किया है. इसका मकसद यूज़र्स को भारत के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का इस्तेमाल करके अपनी यात्राओं को ज़्यादा आसानी से प्लान करने में मदद करना है.
दिल्ली की एक कंपनी ने मंगलवार 30 दिसंबर को एक प्रेस रिलीज़ में घोषणा की कि Mappls ऐप यूज़र्स अब ऐप पर सीधे मेट्रो, रेल और बस ट्रांसपोर्ट के रूट देख पाएंगे साथ ही स्टेशनों, स्टॉप और इंटरचेंज ऑप्शन जैसी जानकारी भी मिलेगी.
कंपनी के अनुसार ये ऑप्शन यूज़र्स को Mappls ऐप के ज़रिए भारतीय पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ज़्यादा कुशल और टिकाऊ यात्राएं प्लान करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं जिसके अभी 40 मिलियन से ज़्यादा यूज़र्स हैं. हालांकि, यह नया फ़ीचर अभी सिर्फ़ कुछ भारतीय शहरों में iOS और वेब ऐप यूज़र्स के लिए उपलब्ध है जिनमें दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, चंडीगढ़, पुणे, कोलकाता, अहमदाबाद, नागपुर, इंदौर, पटना, लखनऊ, कानपुर, आगरा, जयपुर, कोच्चि और भोपाल शामिल हैं.

कंपनी भविष्य में इस फ़ीचर को Android यूज़र्स के लिए भी रोल आउट करने और ज़्यादा शहरों में इसकी उपलब्धता बढ़ाने की योजना बना रही है.

Google Maps के विकल्प के तौर पर, अक्टूबर 2025 में भारतीय यूज़र्स के बीच MapmyIndia और Zoho के Arattai और Zoho Mail जैसे दूसरे देसी ऐप्स की लोकप्रियता बढ़ गई, जब केंद्र सरकार ने ‘स्वदेशी’ या भारत में बने डिजिटल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज़ को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए एक नया कैंपेन लॉन्च किया.
मैपमाईइंडिया मैपल्स के को-फ़ाउंडर, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर राकेश वर्मा ने कहा, “मैपल्स ऐप पर मल्टीमॉडल पब्लिक ट्रांसपोर्ट रूट्स का लॉन्च हमारे यूज़र्स की बात सुनने का सीधा नतीजा है. हम चाहते हैं कि मैपल्स ऐप हर नागरिक के लिए ज़्यादा समावेशी और आसानी से इस्तेमाल होने वाला हो. हम चुनिंदा शहरों में इस फ़ीचर को शुरू करके खुश हैं और लाखों भारतीयों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और भी सुविधाजनक बनाने के लिए कवरेज का विस्तार करते रहेंगे.”

इस महीने की शुरुआत में, संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने लोकसभा को बताया कि उसने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के लगभग 12.68 लाख आधिकारिक ईमेल अकाउंट्स को ज़ोहो मेल पर माइग्रेट कर दिया है.

दूसरी ओर, MapmyIndia ने कई मौकों पर सरकार के साथ पार्टनरशिप भी की है. उदाहरण के लिए, इसकी जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी IT मिनिस्ट्री के UMANG ऐप का आधार है जिसे नागरिकों को उनके लोकेशन के सबसे पास सरकारी सेवाएं, जैसे कि बाज़ार और ब्लड बैंक आसानी से ढूंढने में मदद करने के लिए डेवलप किया गया था. कंपनी ने दावा किया है कि उसका मैपिंग प्लेटफॉर्म सरकार के लिए बेहतर है क्योंकि यह “अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को तय करने और राष्ट्रीय महत्व के संवेदनशील संस्थानों की पहचान न करने” जैसे मुद्दों पर ज़्यादा ध्यान देता है.
MapmyIndia ने बताया कि हाल के सालों में उसका सरकारी बिजनेस तेज़ी से बढ़ा है और अब कंपनी के कुल रेवेन्यू में 20 प्रतिशत का योगदान देता है. नए पब्लिक ट्रांसपोर्ट फीचर के अलावा, Mappls ऐप में मौजूदा फीचर्स में टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, रियल-टाइम ट्रैफिक अपडेट, सेफ्टी अलर्ट और इंटेलिजेंट रूटिंग शामिल हैं.

नवंबर 2025 में, MapmyIndia ने Zoho Corp के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा की, ताकि अपने एड्रेस-कैप्चरिंग और लीड-डिस्कवरी टूल्स को चेन्नई-बेस्ड एंटरप्राइज मेजर के कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट (CRM) सॉफ्टवेयर में सीधे इंटीग्रेट किया जा सके.

