MapMyIndia ने लॉन्च किया नया पब्लिक ट्रांसपोर्ट फीचर: मेट्रो, रेल और बस रूट अब ऐप में!

कंपनी भविष्य में इस फ़ीचर को Android यूज़र्स के लिए भी रोल आउट करने और ज़्यादा शहरों में इसकी उपलब्धता बढ़ाने की योजना बना रही है.
इस महीने की शुरुआत में, संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने लोकसभा को बताया कि उसने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के लगभग 12.68 लाख आधिकारिक ईमेल अकाउंट्स को ज़ोहो मेल पर माइग्रेट कर दिया है.
नवंबर 2025 में, MapmyIndia ने Zoho Corp के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा की, ताकि अपने एड्रेस-कैप्चरिंग और लीड-डिस्कवरी टूल्स को चेन्नई-बेस्ड एंटरप्राइज मेजर के कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट (CRM) सॉफ्टवेयर में सीधे इंटीग्रेट किया जा सके.