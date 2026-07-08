मां को खोकर टूटे मनीष पॉल, 77 साल की उम्र में उर्मिल पॉल ने ली अंतिम सांस

Manish Paul mother passes away: मनीष पॉल एक एंटरटेनर, एक्टर, होस्ट और कॉमेडियन हैं जिन्होंने अपने काम से हमेशा लाखों लोगों के चेहरों पर मुस्कान बिखेरी है. हालांकि आज अपनी मां उर्मिल पॉल के निधन से वे गहरे सदमे में हैं.

मनीष पॉल की मां का 77 साल की उम्र में निधन

जाने-माने एक्टर, कॉमेडियन और टेलीविज़न होस्ट मनीष पॉल की मां उर्मिल पॉल के निधन से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में शोक की लहर है. 77 साल की उम्र में नई दिल्ली में उनका निधन हो गया. अपने मिलनसार स्वभाव और परिवार पर गहरे प्रभाव के लिए जानी जाने वाली उर्मिल पॉल का जाना मनीष पॉल के लिए एक बहुत ही निजी और मुश्किल समय है.

मनीष पॉल एक मशहूर हस्ती हैं जो अपनी शानदार होस्टिंग और एक्टिंग से अक्सर लाखों लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाते हैं. हालांकि उन्होंने हमेशा माना है कि उनकी सफलता की नींव उनके माता-पिता ने ही रखी थी. वे अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी मां के साथ अपने रिश्ते की झलकियां शेयर करते थे उन्हें दिल से श्रद्धांजलि देते थे और ऐसी तस्वीरें पोस्ट करते थे जिनसे उनके गहरे प्यार का पता चलता था.

चाहे जन्मदिन मनाना हो या परिवार के साथ बिताए पलों को शेयर करना, मनीष अक्सर अपने जमीन से जुड़े स्वभाव और करियर के उतार-चढ़ाव का सामना करने की अपनी काबिलियत का श्रेय अपनी मां को देते थे.

कुछ हफ्ते पहले मदर्स डे के मौके पर ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ फिल्म के एक्टर ने अपनी मां के साथ एक फोटो शेयर की और उन्हें मदर्स डे की बधाई दी. अपनी पत्नी और बच्चों की फोटो के साथ उन्होंने लिखा, “मेरी मां और मेरे बच्चों की मां. मदर्स डे की बधाई. और हर चीज के लिए आपका शुक्रिया!!!!

इसके बावजूद न तो मनीष और न ही उनके प्रतिनिधियों ने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में अपने प्रशंसकों के लिए कोई बयान जारी किया है.

मनीष पॉल के करियर की बात करें तो उन्होंने डेविड धवन द्वारा निर्देशित 2026 की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म ‘है जवानी तो इश्क होना है’ से डेब्यू किया था. वरुण धवन, मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े के साथ उनके काम को दर्शकों ने काफी पसंद किया था.