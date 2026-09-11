Mahtari Vandana Yojana: क्या है महतारी वंदन योजना? खाते में नहीं आई अबतक सितंबर की किस्त, जानें कौन कर सकता है इसके लिए आवेदन

Mahtari Vandana Yojana: महिलाओं के लिए चल रही महतारी वंदन योजना एक बार फिर चर्चा में है. इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है और राशि सीधे उनके बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाती है. महिलाओं के लिए यह काफी काम की योजना है, जिसमें उन्हें हर महीने एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. ऐसे में जिन लाभार्थियों के खाते में तय समय पर पैसा दिखाई नहीं देता, उनके मन में सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि आखिर किस्त कब आएगी और भुगतान क्यों अटक गया.

सितंबर 2026 की 31वीं किस्त को लेकर भी कई लाभार्थी इंतजार कर रहे हैं. लेकिन, इस बार सरकार ने सामान्य समय से पहले ही किस्त जारी कर दी. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 25 अगस्त 2026 को महतारी वंदन योजना की 31वीं किस्त जारी की, जोकि रक्षाबंधन से पहले महिलाओं को दे दी गई थी.

किसे और कितना मिलता है लाभ?

महतारी वंदन योजना के तहत हर महीने महिलाओं को एक हजार रुपये की सहायता दी जाती है. यह पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के जरिए भेजा जाता है. इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं का छत्तीसगढ़ राज्य की स्थायी निवासी होनी चाहिए. इसके लिए महिला विवाहित होनी चाहिए. इसमें विधवा और तलाकशुदा महिलाएं भी पात्र होती हैं. जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है, उस वर्ष की 1 जनवरी तक महिला की आयु कम से कम 21 साल होनी चाहिए.

खाते में 31वीं किस्त नहीं आई तो क्या करें?