नई Mahindra Scorpio-N Facelift टेस्टिंग के दौरान स्पॉट! बदले लुक और दमदार फीचर्स की पहली झलक

Mahindra Scorpio-N Facelift: हर कोई महिंद्रा स्कॉर्पियो-N फेसलिफ्ट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है. यह गाड़ी हफ़्तों से चर्चा का विषय बनी हुई है और जैसलमेर में इसकी टेस्टिंग के दौरान एक प्रोटोटाइप के देखे जाने के बाद खरीदारों में उत्साह बढ़ गया है. हालांकि आने वाली स्कॉर्पियो-N को भारी कैमोफ़्लाज (ढका हुआ) देखा गया था फिर भी इसके डिजाइन से जुड़ी कुछ जानकारी सामने आई है. सरसिज मिश्रा ने स्कॉर्पियो-N फेसलिफ्ट की स्पाई तस्वीरें शेयर की हैं. आइए देखते हैं कि कंपनी इस फेसलिफ्ट के साथ क्या-क्या पेश कर सकती है.

डिजाइन और टेक्नोलॉजी में बड़े बदलाव

कंपनी नई Scorpio-N में बड़े कॉस्मेटिक और टेक्निकल बदलाव करने की तैयारी कर रही है, जिससे SUV को ज्यादा प्रीमियम और मॉडर्न लुक मिलेगा. स्पाई शॉट्स से पता चलता है कि फेसलिफ़्टेड Scorpio-N में हॉरिजॉन्टल स्लॉट्स वाली नई फ्रंट ग्रिल होगी इसका डिजाइन अगस्त 2025 में दिखाए गए महिंद्रा Vision.S कॉन्सेप्ट से प्रेरित लगता है. हालांकि टेस्ट म्यूल के फ्रंट हिस्से में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिख रहा है, लेकिन उम्मीद है कि लॉन्च होने पर SUV में नए हेडलैंप, अपडेटेड लोअर एयर इनटेक और नए डिजाइन वाला बम्पर होगा.

नए 18-इंच के पहिए और अपडेटेड रियर बंपर

बाहरी बदलाव सिर्फ अगले हिस्से तक ही सीमित नहीं हो सकते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी नए 18 इंच अलॉय व्हील्स, नया रियर बंपर और अपडेटेड टेललाइट्स पेश कर सकती है. इसके अलावा मौजूदा वर्शन से फेसलिफ्ट मॉडल को अलग दिखाने के लिए बाहरी रंग का एक नया विकल्प भी दिया जा सकता है.

केबिन में बड़े अपडेट

इंटीरियर की बात करें तो नई Scorpio-N में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे. पहले सामने आई स्पाई तस्वीरों से पता चलता है कि SUV में बिल्कुल नया डैशबोर्ड डिजाइन होगा. मौजूदा मॉडल में मौजूद वर्टिकल AC वेंट्स की जगह सेंटर में हॉरिजॉन्टल AC वेंट्स लगाए जाएंगे. इसके अलावा SUV में एक नया फ्लोटिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी मिलेगा, जिसका साइज़ लगभग 10.25 इंच होने की उम्मीद है.

यह मौजूदा मॉडल के डैशबोर्ड पर मौजूद 8 इंच यूनिट से काफी बड़ा होगा. टेक्नोलॉजी के मामले में भी बड़े अपग्रेड की उम्मीद है. फेसलिफ्टेड Scorpio-N में 10.25 इंच का पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने की संभावना है. यह मौजूदा मॉडल के सेमी-डिजिटल सेटअप की जगह लेगा, जिसमें एनालॉग स्पीडोमीटर और टैकोमीटर के साथ 7 इंच का मल्टी-इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले शामिल है.

इंजन के ऑप्शन में कोई बदलाव नहीं

उम्मीद है कि महिंद्रा इंजन या परफॉर्मेंस में कोई बड़ा बदलाव नहीं करेगी. कंपनी मौजूदा इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन को ही बरकरार रखेगी. अभी Scorpio-N में 2.0 लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलता है जो 200 हॉर्सपावर की ताकत देता है. यह इंजन 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ 370 Nm का टॉर्क और 6 स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ 380 Nm का टॉर्क देता है.