Milk Price Hike: मुंबई समेत महाराष्ट्र के सभी शहरों में बढ़ गए दूध के दाम, नोट करें ताजा रेट्स

Maharashtra Milk Price Hike: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई समेत महाराष्ट्र के करोड़ों लोगों को महंगाई का बड़ा झटका लगा है. राज्य में दूध के दामों में इजाफा हो गया है. महाराष्ट्र में मंगलवार (11 अगस्त, 2026) से दूध की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर का इजाफा होने बढ़ोतरी लागू होने जा रही है. अन्य चीजों के दाम बढ़ने से पहले ही जनता महंगाई से त्रस्त है, इस बीच दूध के दामों में बढ़ोतरी का फैसला लोगों का बजट बिगाड़कर रख देगा.

11 अगस्त से लागू होंगी नई दरें

महाराष्ट्र में दूध की नई कीमतें मंगलवार से लागू होंगी. पहले से ही दूध की कीमत में 2 प्रति लीटर का इजाफा करने का एलान हो चुका है. नई दरें 11 अगस्त से लागू होंगी और सुबह से ही महंगे दाम पर दूध मिलने लगेगा.

कितने बढ़े दाम

दूध के दामों में बढ़ोतरी के बाद महाराष्ट्र के शहरों में गाय का दूध 60 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 62 रुपये प्रति लीटर हो जाएगा. वहीं, भैंस का दूध 76 रुपये प्रति लीटर के स्थान पर 78 प्रति लीटर की दर से मिलेगा.

क्यों बढ़े दाम

दूध की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद डेयरी संचालकों का कहना है कि उत्पादन और परिवहन लागत में हुई वृद्धि के कारण कीमत में इजाफा करने का निर्णय लेना अनिवार्य हो गया था.

गाय का दूध: 60 रुपये प्रति लीटर (पुरानी दर) नई दर : 60 रुपये प्रति लीटर

भैंस का दूध: 76 प्रति लीटर (पुरानी दर) नई दर : 78 रुपये प्रति लीटर

क्या होगा असर

यहां पर बता दें कि सब्जियों और अन्य दैनिक जरूरत की चीजों के दाम पहले से ही बढ़े हुए हैं. ऐसं में परिवारों के लिए दूध की कीमतों में वृद्धि एक नया झटका है.उधर, डेयरी क्षेत्र के प्रतिनिधियों का कहना है कि यह निर्णय दुग्ध उत्पादकों के हितों की रक्षा और आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के बीच संतुलन बनाने की कोशिश है. डेयरी संघों का मानना है कि यदि कीमतें नहीं बढ़ाई जातीं, तो किसानों के लिए उत्पादन जारी रखना कठिन हो जाता.ऐसे में दूध की कीमतों में इजाफा करने का निर्णय लिया गया है.

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