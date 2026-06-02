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36,585 का करोड़ होगा माफ, किसानों को बड़ी सौगात; कैबिनेट ने दी मंजूरी

Maharashtra Farmer Loan Waiver: महाराष्ट्र कैबिनेट ने मंगलवार (2 जून, 2026) को ₹2 लाख तक के खेती के लोन को कवर करने वाली एक फार्म लोन माफ़ी स्कीम को मंज़ूरी दी. इस फ़ैसले से लगभग 56 लाख किसानों को फ़ायदा होने की उम्मीद है.

By: Divyanshi Singh | Published: June 2, 2026 6:34:39 PM IST

देवेंद्र फडणवीस सरकार ने महाराष्ट्र के किसानों को दी राहत
देवेंद्र फडणवीस सरकार ने महाराष्ट्र के किसानों को दी राहत


Maharashtra Farmer Loan Waiver: महाराष्ट्र के किसानों के लिए अच्छी खबर है. मंगलवार को राज्य कैबिनेट की एक ज़रूरी मीटिंग हुई. इस मीटिंग में एक ऐसा फ़ैसला लिया गया जिससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी. खेती के लोन माफ़ करने को लेकर फ़ैसला हुआ. कैबिनेट मीटिंग में खेती के लोन माफ़ करने की स्कीम को मंज़ूरी दी गई. इस बारे में कई मीडिया रिपोर्ट्स में खबरें छपी हैं. मिली जानकारी के मुताबिक, राज्य में अभी लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव चल रहे हैं. लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव की वजह से कोड ऑफ़ कंडक्ट लागू है. इसलिए, आज इस फ़ैसले पर कोई ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट होने की उम्मीद नहीं है. माना जा रहा है कि इस मामले पर तुरंत कोई ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट नहीं किया जाएगा. हालांकि, बहुत जल्द अनाउंसमेंट होने की उम्मीद है.

खेती का लोन माफ़ 30 जून तक लागू

 महाराष्ट्र टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक रिपोर्ट्स बताती हैं कि राज्य कैबिनेट मीटिंग में लिए गए फ़ैसले के मुताबिकल गभग ₹2 लाख तक के लोन माफ़ करने को फ़ाइनल कर दिया गया है. हालांकि यह बताया गया है कि इस बारे में तुरंत कोई ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट जारी नहीं किया जाएगा. असल में, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पहले कहा था कि खेती का लोन माफ़ 30 जून तक लागू कर दिया जाएगा. उस भरोसे के बाद अब खबर आ रही है कि राज्य कैबिनेट की मीटिंग में फार्म लोन वेवर स्कीम को ऑफिशियल मंज़ूरी मिल गई है.

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लोन वेवर से कितने किसानों को फ़ायदा होगा?

उम्मीद है कि किसानों को ₹2 लाख तक का लोन वेवर मिलेगा. हालांकि, अभी चुनाव आचार संहिता के कारण, ऐसा माना जा रहा है कि इस बारे में अभी कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं की जाएगी. ABP माझा की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कुल ₹36,585 करोड़ का लोन वेवर लागू किया जाना है. इस लोन वेवर से राज्य भर के 5.6 मिलियन किसानों को फ़ायदा होने की उम्मीद है.

राज्य कैबिनेट मीटिंग के दौरान लिए गए दूसरे फ़ैसले

‘चीफ़ मिनिस्टर विलेज रोड्स स्कीम’ के तीसरे फ़ेज़ के तहत कामों को सपोर्ट करने के लिए एशियन इंफ़्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) से US$500 मिलियन के लोन के साथ-साथ स्टेट फ़ाइनेंसिंग के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी गई. सड़क सुधार और अपग्रेडेशन के लिए एशियन इंफ़्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) और न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) से फ़ाइनेंशियल मदद ली गई. महाराष्ट्र स्टेट रोड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट को दोनों बैंकों से ₹8,700 करोड़ की फाइनेंशियल मदद मिलने वाली है. इससे पूरे राज्य में सड़क सुधार और डेवलपमेंट की रफ़्तार और तेज़ हो जाएगी.

कैबिनेट ने हैदराबाद (सिंध) नेशनल कॉलेजिएट यूनिवर्सिटी में छह कॉलेजों को शामिल करने की मंज़ूरी दी. यह मुंबई में मौजूद एक क्लस्टर यूनिवर्सिटी है. इन इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज के तौर पर शामिल किया जाएगा: प्रिंसिपल के. एम. कुंदनानी कॉलेज ऑफ़ फार्मेसी, मुंबई, किशनचंद चेलाराम लॉ कॉलेज, मुंबई, श्रीमती मीठीबाई मोतीराम कुंदनानी कॉलेज ऑफ़ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, मुंबई, ऋषि दयाराम और सेठ हस्साराम नेशनल कॉलेज और सेठ वासिआमुल असोमल साइंस कॉलेज, मुंबई और थाडोमल शाहनी इंजीनियरिंग कॉलेज, मुंबई.

Tags: Maharashtra
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