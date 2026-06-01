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बंद होने जा रहा mAadhaar App! नया Aadhaar App डाउनलोड करने से पहले जान लें डेटा ट्रांसफर का आसान तरीका

मौजूदा mAadhaar यूजर्स के लिए यह बदलाव अपने आप नहीं होगा. पुराने ऐप में स्टोर की गई जानकारी अपने आप नए एप्लिकेशन में ट्रांसफ़र नहीं होगी इसलिए यूजर्स को अपडेटेड ऐप डाउनलोड करने के बाद अपनी Aadhaar प्रोफ़ाइल फिर से सेट करनी होगी.

By: Anshika thakur | Published: June 1, 2026 3:08:51 PM IST

mAadhaar ऐप अपडेट
mAadhaar ऐप अपडेट


mAadhaar App Update: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने घोषणा की है कि मौजूदा mAadhaar ऐप जल्द ही बंद कर दिया जाएगा और अब यूजर्स को नए लॉन्च किए गए Aadhaar ऐप पर जाने की सलाह दी जा रही है. इस अपडेटेड प्लेटफ़ॉर्म में QR-आधारित Aadhaar शेयरिंग, फ़ेस ऑथेंटिकेशन सपोर्ट, ऑफ़लाइन वेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक लॉक कंट्रोल्स और बेहतर प्राइवेसी विकल्पों जैसी सुविधाएं मौजूद हैं.
 
मौजूदा mAadhaar यूजर्स के लिए यह बदलाव अपने आप नहीं होगा. पुराने ऐप में स्टोर की गई जानकारी अपने आप नए एप्लिकेशन में ट्रांसफ़र नहीं होगी इसलिए यूजर्स को अपडेटेड ऐप डाउनलोड करने के बाद अपनी Aadhaar प्रोफ़ाइल फिर से सेट करनी होगी.
 

mAadhaar से नए Aadhaar ऐप पर कैसे माइग्रेट करें

 
यूजर्स, ऑफिशियल Android या iOS ऐप स्टोर से नया Aadhaar ऐप डाउनलोड करके शुरुआत कर सकते हैं. UIDAI ने अपने सोशल मीडिया हैंडल और वेबसाइट के ज़रिए ऑफिशियल डाउनलोड पेज भी शेयर किया है.
 
इंस्टॉल होने के बाद ऐप खोलें और अपने Aadhaar कार्ड से लिंक किया हुआ मोबाइल नंबर डालें. एक्सेस मिलने से पहले, एक OTP वेरिफिकेशन स्टेप ज़रूरी होगा. कुछ मामलों में, सेटअप प्रोसेस के दौरान, ऐप एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन के लिए फेस ऑथेंटिकेशन भी मांग सकता है.
 
लॉग इन करने के बाद यूजर्स को एक सिक्योरिटी PIN बनाना होगा या अपने स्मार्टफोन पर फिंगरप्रिंट या फेस अनलॉक चालू करना होगा. अगले स्टेप में आपको अपना Aadhaar नंबर डालकर और एक और OTP वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा करके, अपनी Aadhaar प्रोफ़ाइल मैन्युअली जोड़नी होगी. 
 
जिन परिवारों का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एक ही है वे भी इस ऐप में कई आधार प्रोफ़ाइल जोड़ सकते हैं. UIDAI का कहना है कि यह ऐप एक ही डिवाइस पर कई प्रोफ़ाइल को सपोर्ट करता है जिससे परिवारों के लिए अपनी आधार सेवाओं को एक साथ मैनेज करना आसान हो जाता है.
 
यह पक्का करने के बाद कि नई ऐप में आधार की सारी जानकारी दिख रही है और ठीक से काम कर रही है यूजर अपने फोन से पुरानी mAadhaar ऐप को अनइंस्टॉल कर सकते हैं.
 

नए ऐप में क्या बदलाव किए जा रहे हैं?

 
अपडेटेड आधार ऐप मुख्य रूप से प्राइवेसी और डिजिटल वेरिफिकेशन पर जोर देता है. अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी शेयर करने के बजाय, यूजर्स अब सुरक्षित QR-आधारित शेयरिंग के जरिए अपनी पहचान वेरिफाई कर सकते हैं. इस ऐप में ऑफलाइन आधार वेरिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री ट्रैकिंग, और सीधे स्मार्टफोन से बायोमेट्रिक लॉक और अनलॉक कंट्रोल जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं.

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