LPG Rules Update: 30 जून से बंद हो जाएंगे LPG कनेक्शन? इंडेन, HP और भारत गैस ने क्या कहा?

LPG Rules Update: देश के लाखों LPG कंज्यूमर्स के लिए एक ज़रूरी खबर है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 30 जून तक कुछ LPG कनेक्शन कटने की संभावना को लेकर ज़ोरों पर चर्चा हो रही है. हालांकि, इंडियन ऑयल की इंडेन, HP गैस और भारत गैस जैसी बड़ी कंपनियों ने अपना रुख साफ कर दिया है और कंज्यूमर्स को घबराने की सलाह नहीं दी है. हालांकि सरकार ने ऐसी कोई आखिरी तारीख नहीं बताई है, लेकिन जिन इलाकों में PNG की सुविधा है, वहां LPG से PNG पर स्विच करने का दबाव ज़रूर बढ़ गया है.

डुअल कनेक्शन पर रोक

मार्च 2026 में, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय ने ‘नेचुरल गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर, 2026’ नाम का एक नया ऑर्डर जारी किया. ऑर्डर में कहा गया है कि घरों में एक ही समय में LPG कनेक्शन और PNG दोनों कनेक्शन नहीं हो सकते. सरकार ने डुअल कनेक्शन पर रोक लगा दी और LPG कंज्यूमर्स को मार्च 2026 से 90 दिनों का समय दिया कि अगर उनके इलाके में पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है, तो वे PNG पर स्विच कर सकते हैं. यह समय अब ​​खत्म हो रहा है.

अगर आप PNG में कन्वर्ट नहीं करते हैं तो क्या होगा?

अगर आपके इलाके में PNG का इंफ्रास्ट्रक्चर है और आपको रजिस्टर्ड पोस्ट ऑफिस से नोटिस मिला है या 90 दिन का समय खत्म हो गया है, लेकिन आपने अभी तक PNG नहीं लिया है, तो आपकी LPG सप्लाई बंद हो सकती है. सरकार के मार्च के ऑर्डर में साफ कहा गया है कि जो घर LPG होने के बावजूद PNG नहीं लेते हैं, उनकी LPG काट दी जाएगी. अगर आपके पास पहले से PNG कनेक्शन है और आप अभी भी LPG सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यह डुअल सिस्टम अब बंद हो गया है. आपको अपना LPG कनेक्शन वापस करना होगा.

क्या अब सप्लाई बंद हो जाएगी?

अभी घरेलू सिलेंडर इंडेन, भारत गैस और HP गैस सप्लाई करते हैं. सरकार ने सिर्फ PNG को बढ़ावा देने और डुअल कनेक्शन पर रोक लगाने की पॉलिसी अपनाई है. कोई भी बड़ा एक्शन लेने से पहले आमतौर पर एक अलग ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जाता है.

अगर PNG नहीं मिली तो क्या होगा?

अगर आपके इलाके में PNG सप्लाई नहीं पहुंची है तो आपके LPG कनेक्शन में कोई बदलाव नहीं होगा. आपकी LPG सप्लाई जारी रहेगी. जब तक आपके इलाके में PNG सप्लाई नहीं पहुंच जाती तब तक LPG सप्लाई में कोई रुकावट नहीं आएगी.सिलेंडर बुक करने की कोई चिंता नहीं, डिलीवरी का इंतज़ार नहीं, बस बिना रुके गैस सप्लाई.

एक लाख परिवारों ने वापस किए कनेक्शन

देश भर में करीब एक लाख परिवारों ने अपने LPG कनेक्शन वापस करके PNG में ट्रांसफर कर लिए हैं. अकेले मार्च 2026 से, 10.02 लाख PNG कनेक्शन एक्टिवेट किए गए हैं और 3.22 लाख और कनेक्शन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है. इससे कुल संख्या 13.24 लाख हो गई है. करीब 9.94 लाख कस्टमर ने नए कनेक्शन के लिए रजिस्टर किया है.