LPG Price Hike: स्टूडेंट्स पर डबल मार! गैस के बाद अब PG के किराए में बढ़ोतरी; जानें कब से बढ़ रहा जेब खर्च

LPG Price Hike: सिलेंडर के बढ़ते दामों ने पूरे भारत को टेंशन में डाल दिया है. वहीं हाल ही में LPG सिलेंडर के दाम बढ़ते हुए देखने को मिले थे वहीं एक बार फिर LPG को लेकर एक और खबर सामने आ रही है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों और खाना बनाने की कुल लागत में भारी बढ़ोतरी के बाद, तमिलनाडु भर के हॉस्टलों और पेइंग गेस्ट (PG) आवासों में रहने वाले छात्रों और कामकाजी पेशेवरों को रहने-सहने के ज़्यादा खर्च का सामना करना पड़ेगा. संचालकों ने किराए में लगभग 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है.

किराए में हो रही बढ़ोतरी

न्यूज़ एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, IT हॉस्टल और PG मालिकों के राज्य-स्तरीय संगठन द्वारा जारी एक आधिकारिक सूचना के मुताबिक, किराए की नई दरें मंगलवार, 5 मई, 2026 से लागू होंगी. यह बढ़ोतरी बढ़ते परिचालन खर्चों को दर्शाती है, खासकर खाना बनाने में, जो पिछले कुछ महीनों में काफी महंगा हो गया है.

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क्या है LPG के दाम

यह ताज़ा घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब शुक्रवार को कमर्शियल LPG की कीमत में अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी करते हुए प्रति 19 किलोग्राम सिलेंडर 993 रुपये बढ़ाए गए. पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक ऊर्जा कीमतों में बढ़ोतरी के कारण यह लगातार तीसरी मासिक बढ़ोतरी है. 19 किलोग्राम का कमर्शियल LPG सिलेंडर – जिसका इस्तेमाल होटल और रेस्तरां जैसे संस्थान करते हैं – अब दिल्ली में रिकॉर्ड 3,071.5 रुपये का मिल रहा है, जबकि पहले इसकी कीमत 2,078.50 रुपये थी.

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