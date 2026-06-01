एलपीजी, पीएनजी, यूपीआई, एटीएम… आज से कौन-कौन से नियमों में हुआ बदलाव? आपकी जेब पर पड़ेगा असर

Rule Change From 1 June 2026: आज यानी सोमवार से जून महीने की शुरुआत हो रही है. ऐसे में आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज से देशभर में कई अहम नियमों में बदलाव होने वाला है, जिसकी सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा. एलपीजी सिलेंडर, एटीएम के इस्तेमाल और पैन कार्ड जैसे कई क्षेत्रों में बड़े बदलाव लागू होंगे. इन बदलावों से आपकी खर्च पर असर पड़ सकता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि आज यानी सोमवार (1 जून, 2026) से कौन-कौन से नियमों में बदलाव हो रहा है.

LPG और PNG से जुड़े नए नियम

1 जून, 2026 से सरकार घरेलू गैस कनेक्शनों के संबंध में कड़े नियम लागू करने जा रही है. नए नियमों के तहत अब हर पते या घर पर परिवारों को केवल एक ही चालू गैस कनेक्शन रखने की अनुमति होगी. जिन परिवारों के पास पहले से ही चालू PNG (पाइप्ड नेचुरल गैस) कनेक्शन है, उन्हें अब साथ में एलपीजी सिलेंडर रखने की अनुमति नहीं होगी. यदि आपके परिवार के पास अभी दोनों कनेक्शन हैं तो आपको एलपीजी सिलेंडर वापस करना होगा.

यूपीआई पेमेंट के लिए नए नियम

सोमवार (1 जून, 2026) से यूपीआई पेमेंट के नियमों में बदलाव लागू होंगे. अब पैसे भेजते समय केवल बैंक में रजिस्टर्ड असली नाम ही दिखाई देगा. इस कदम का मकसद नकली नामो या QR कोड से होने वाली धोखाधड़ी पर रोक लगाना है.

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एटीएम और बैंकिंग नियम

आज सोमवार (1 जून, 2026) से बैंकिंग और एटीएम नियमों में अहम बदलाव किए जा रहे हैं. बैंक से 5 मुफ्त ट्रांजैक्शन की मौजूदा सीमा अब यूपीआई का इस्तेमाल करके एटीएम से कैश निकालने पर भी लागू होगी. इस सीमा से ज्यादा कैश निकालने पर सर्विस चार्ज लगेगा.

पैन कार्ड से जुड़े नियम

1 जून, 2026 से बड़े आर्थिक लेन-देन पर नजर रखने के मकसद से पैन कार्ड से जुड़े नियमों को काफी कड़ा किया जा रहा है. अब अगर आप एक ही वित्त वर्ष में 10 लाख रुपये से ज्यादा कैश जमा करते हैं या निकालते हैं तो अपना PAN कार्ड दिखाना ज़रूरी होगा. 20 लाख रुपये से ज्यादा की प्रॉपर्टी के लेन-देन के लिए भी पैन कार्ड अनिवार्य होगा.

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आधार कार्ड अपडेटेड फीस

1 जून, 2026 से आधार सेंटर पर नाम, पता, जन्म की तारीख या दूसरी बायोमेट्रिक जानकारी जैसी डिटेल्स अपडेट करने की फीस ₹75 से ₹125 के बीच होगी. हालांकि, myAadhaar पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट 14 जून, 2026 तक मुफ़्त रहेंगे. उसके बाद फीस लग सकती है.