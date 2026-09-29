LPG-Petrol Price Cut: घटेंगे LPG-पेट्रोल के दाम! होर्मुज विवाद खत्म होने के संकेत, Trump ने खुद किया बड़ा दावा

LPG-Petrol Price Cut: LPG के बढ़ते दामों ने आम आदमी की जेब पर काफी गहरा असर डाला है. लेकिन अब उम्मीद है कि LPG के दाम जल्द ही घट सकते हैं. जी हां! US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान युद्ध को लेकर एक ऐसा ऐलान किया है जिसके बाद भारत ने राहत की सांस ली है, दरअसल, उन्होंने कहा कि युद्ध जल्द ही खत्म हो सकता है और US जीतेगा. उन्होंने यह भी दावा किया कि युद्ध खत्म होने के बाद US में महंगाई तेज़ी से कम होगी, और पेट्रोल और गैस की कीमतें भी काफी गिर सकती हैं. सिर्फ यही नहीं, ट्रंप ने यह बयान ओवल ऑफिस में रिपोर्टर्स से बातचीत के दौरान दिया. उन्होंने कहा कि US के अधिकारी युद्ध खत्म करने के लिए मीडिएटर्स के संपर्क में हैं.

क्या खत्म होगा युद्ध

लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ट्रंप ने इस बातचीत के बारे में कोई डिटेल नहीं दी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा है कि उन्हें लगता है कि युद्ध बहुत जल्द खत्म हो सकता है. उन्होंने यह भी इशारा किया कि नवंबर में होने वाले मिडटर्म इलेक्शन से पहले ईरान के खिलाफ US की आगे की मिलिट्री कार्रवाई मुमकिन है. ट्रंप काफी कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन ईरान ने अभी तक कोई साफ बयान नहीं दिया है.

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अब कम होगी महंगाई

सिर्फ यही नहीं, वहीं ट्रंप ने महंगाई को लेकर भी एक बड़ा दावा किया. उन्होंने कहा कि जैसे ही युद्ध खत्म होगा, US में महंगाई पूरी तरह से खत्म हो जाएगी. उन्होंने यह भी अंदाज़ा लगाया कि युद्ध के बाद गैस और पेट्रोल की कीमतें तेजी से गिर सकती हैं. ट्रंप ने ईरान के खिलाफ मिलिट्री कार्रवाई करने के अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा कि इसका मकसद एक बड़े खतरे को रोकना था. उन्होंने कहा कि अगर कार्रवाई नहीं की गई तो इज़राइल और पूरे मिडिल ईस्ट के लिए हालात बहुत खराब हो सकते थे, और इसका नतीजा यह हो सकता था कि यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप पर मिसाइल और बम हमले हो सकते थे.