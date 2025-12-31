कल से सब बदल जाएगा! LPG, PAN और सैलरी से जुड़े 10 बड़े नियम जो हर घर को करेंगे प्रभावित

India Rule Changes 2026: आज 2025 का आखिरी दिन है और कल, गुरुवार को नए साल (न्यू ईयर 2026) की शुरुआत होगी. 1 जनवरी को देश में कई बड़े बदलाव होंगे, जिनका असर हर घर और हर बजट पर पड़ सकता है. इन बदलावों से आपके किचन बजट पर असर पड़ सकता है और कार खरीदना भी महंगा होने वाला है. इसके अलावा, केंद्र सरकार के कर्मचारियों से लेकर पैन कार्ड होल्डर्स तक, सभी के लिए नियम बदले जा रहे हैं. आइए इन 10 बड़े बदलावों पर एक नज़र डालते हैं.

पहला बड़ा बदलाव – आपका पैन कार्ड बेकार हो जाएगा!





आज अपने आधार कार्ड और पैन को लिंक करने का आखिरी मौका है. इस ज़रूरी काम की डेडलाइन 31 दिसंबर थी और अगर आपने अभी तक अपना पैन और आधार लिंक नहीं किया है, तो सब कुछ छोड़कर इसे तुरंत करें. ऐसा न करने पर 1 जनवरी, 2026 से आपका पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो सकता है जिससे वह पूरी तरह बेकार हो जाएगा.

एक डीएक्टिवेट पैन से कई फाइनेंशियल दिक्कतें हो सकती हैं. यूज़र्स ITR रिफंड क्लेम नहीं कर पाएंगे, रसीदें नहीं ले पाएंगे, या बैंकिंग सुविधाओं का फायदा नहीं उठा पाएंगे. इसके अलावा, एक डीएक्टिवेट पैन आपको कई सरकारी योजनाओं के फायदों का फायदा उठाने से भी रोकेगा. यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि यह आधार-पैन लिंकिंग प्रोसेस उन कार्डहोल्डर्स के लिए 31 दिसंबर तक ज़रूरी है जिनके पैन कार्ड 1 अक्टूबर 2024 से पहले उनके आधार नंबर का इस्तेमाल करके जारी किए गए थे.

दूसरा बदलाव – LPG सिलेंडर की कीमतें





हर महीने की पहली तारीख को तेल मार्केटिंग कंपनियाँ LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव करती हैं और 1 जनवरी से इन कीमतों में फिर से बदलाव हो सकता है. जबकि 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में हाल ही में उतार-चढ़ाव आया है 14 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है. इसलिए तेल कंपनियाँ 1 जनवरी 2026 को LPG की नई कीमतें जारी कर सकती हैं, जिसका सीधा असर आपके किचन के बजट पर पड़ सकता है. दिसंबर की शुरुआत में LPG की कीमतों में कटौती की गई थी.

तीसरा बदलाव – ATF, CNG और PNG की कीमतें





LPG की कीमतों में बदलाव के साथ, तेल मार्केटिंग कंपनियाँ महीने के पहले दिन एविएशन फ्यूल, यानी एयर टर्बाइन फ्यूल (ATF) की नई कीमतें भी जारी करती हैं. इसका सीधा असर हवाई यात्रा के किराए पर पड़ता है. 1 जनवरी से जेट फ्यूल के अलावा CNG और PNG की कीमतों में भी बदलाव की उम्मीद की जा सकती है.

चौथा बदलाव – नया टैक्स लॉ





नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 1 जनवरी 2026 से पूरी तरह लागू नहीं होगा, लेकिन सरकार जनवरी तक नए ITR (टैक्स रिटर्न) फॉर्म और नियमों को नोटिफाई कर देगी, जो 1 अप्रैल 2026 से यानी फाइनेंशियल ईयर 2026-27 से लागू होंगे. यह पुराने टैक्स कानून, इनकम-टैक्स एक्ट, 1961 की जगह लेगा. नए कानून के तहत, टैक्स साल की प्रक्रिया और परिभाषा बदल दी गई है, ITR फॉर्म आसान बनाए जाएंगे और सिस्टम को बेहतर बनाया जाएगा.

पांचवां बदलाव – 8वां वेतन आयोग लागू होगा





केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स भी नए साल के पहले दिन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं. उम्मीद है कि सरकार 1 जनवरी, 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू कर सकती है. यह ध्यान देने वाली बात है कि आज 31 दिसंबर, मौजूदा 7वें वेतन आयोग का आखिरी दिन है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि नया वेतन आयोग कागजों पर तो लागू हो सकता है लेकिन कर्मचारियों और पेंशनर्स को बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन का फायदा पाने के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा. 8वें CPC के तहत कर्मचारियों को उनकी बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन 1 जनवरी, 2026 से पिछली तारीख से मिलेगी.

छठा बदलाव – कार खरीदना महंगा हो जाएगा!

जो लोग 1 जनवरी 2026 से कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं, उन्हें झटका लगने वाला है. देश की कई बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियाँ अपने वाहनों की कीमतें बढ़ाने जा रही हैं. निसान, BMW, JSW, MG मोटर्स, रेनॉल्ट और एथर एनर्जी ने ₹3,000 से लेकर 3% तक की कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की है. इसके अलावा, टाटा मोटर्स और होंडा जैसी कंपनियों ने भी कीमतों में बढ़ोतरी के संकेत दिए हैं.

सातवां बदलाव – पीएम किसान योजना के नियम



नए साल में, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के किसानों को अब पीएम किसान योजना का फायदा उठाने के लिए एक यूनिक किसान ID की ज़रूरत होगी. इसके अलावा, नियमों में बदलाव किए गए हैं जिनके अनुसार पीएम किसान फसल बीमा योजना के तहत, जंगली जानवरों से फसलों को हुए नुकसान को अब कवर किया जाएगा, बशर्ते इसकी रिपोर्ट 72 घंटे के अंदर की जाए.

आठवां बदलाव – UPI, FD, लोन और सिम कार्ड से जुड़े बदलाव



1 जनवरी से लागू होने वाले दूसरे फाइनेंशियल बदलावों के बारे में बात करें तो बैंक UPI और डिजिटल पेमेंट के नियमों को और सख्त करने जा रहे हैं. इसके अलावा, धोखाधड़ी को रोकने के लिए सिम वेरिफिकेशन के नियमों को भी और सख्त किया जाएगा. ये कदम WhatsApp, Telegram और Signal जैसे ऐप्स के ज़रिए होने वाले फाइनेंशियल फ्रॉड को कम करने के लिए उठाए जा रहे हैं. साथ ही SBI, PNB और HDFC बैंक द्वारा घोषित कम लोन दरें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी. नई FD ब्याज दरें भी जनवरी से लागू होंगी, जिसका सीधा असर आपके इन्वेस्टमेंट पर पड़ेगा.

नौवां बदलाव: ऑस्ट्रेलिया को ज़ीरो टैरिफ एक्सपोर्ट



केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को एक अहम खबर शेयर की जो भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते की तीसरी सालगिरह के मौके पर थी. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर (अब X) पर घोषणा की कि 1 जनवरी 2026 से ऑस्ट्रेलिया भारतीय एक्सपोर्ट पर सभी टैरिफ खत्म कर देगा. इसका मतलब है कि उस तारीख से भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट होने वाले 100% सामान पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा.

10वां अपडेट: जनवरी में बंपर बैंक छुट्टियां

