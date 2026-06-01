1 जून से घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए बदल सकते हैं कई नियम, जानें किन लोगों पर पड़ेगा असर

LPG new rules June 2026: PNG कनेक्शन की संख्या लगातार बढ़ रही है. सरकार के निर्देशों के बावजूद जिनमें लोगों से खाना पकाने के लिए गैस के दूसरे विकल्पों को अपनाने की अपील की गई थी. LPG की खपत में कोई कमी नहीं आई है. जब से पूरे देश में PNG अभियान शुरू हुआ है, मार्च के आखिर तक 650,000 नए कनेक्शन लगाए जा चुके हैं. हालांकि सप्लाई की असल मांग 18% कम थी जिससे पता चलता है कि कई घरों ने PNG पर पूरी तरह से स्विच किए बिना ही कनेक्शन ले लिए थे. पिछले दस सालों में LPG इस्तेमाल करने वालों की संख्या लगभग दोगुनी होकर 335 मिलियन हो गई है जबकि PNG इस्तेमाल करने वालों की संख्या महज 16.4 मिलियन है.

सरकार का लक्ष्य इस क्षेत्र में बदलाव की गति को तेज करना है इसी के चलते वह जून से और भी कड़े नियम लागू करने जा रही है. यह रिपोर्ट विस्तार से बताती है कि असल में क्या बदल रहा है, इन बदलावों का उन लाखों लोगों के लिए क्या मतलब है जो अब भी गैस सिलेंडरों पर निर्भर हैं और क्या PNG की ओर यह बदलाव सचमुच असरदार साबित हो रहा है.

‘एक घर, एक कनेक्शन’ का नियम

नए नियमों के तहत जिन घरों में पहले से ही PNG कनेक्शन है, उन्हें अपना LPG कनेक्शन सरेंडर करना पड़ सकता है. घरेलू सिलेंडरों के गलत इस्तेमाल, जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए, तेल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने ऐसे घरों की पहचान करने की प्रक्रिया शुरू की है जो एक ही समय में PNG और LPG दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं.

नए LPG नियमों के तहत, एक ही पते पर दोनों कनेक्शन रखना अब एक प्रतिबंधित काम माना जाता है. जिन इलाकों में PNG का इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है वहां रहने वाले लोगों के लिए, तय समय सीमा के भीतर PNG पर न जाने पर उनकी LPG सप्लाई रोक दी जा सकती है या अपने आप रद्द हो सकती है.

LPG कनेक्शन ट्रांसफर वाउचर

चूंकि यूजर्स को PNG कनेक्शन मिलने के 30 दिनों के अंदर अपना LPG कनेक्शन सरेंडर करना होता है इसलिए सरकार ने इन ग्राहकों को अपने LPG कनेक्शन फिर से चालू करने की अनुमति दे दी है. इस सुविधा से यह पक्का होता है कि अगर यूजर्स बाद में ऐसे इलाकों में चले जाते हैं जहाँ PNG सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं तो वे अपनी LPG सेवा फिर से शुरू कर सकें.

रिफिल पर रोक

इस महीने से जिन घरों में PNG पाइपलाइन कनेक्शन चालू पाए जाएंगे उन्हें घरेलू LPG सिलेंडरों के लिए रिफिल बुक करने या खरीदने की अनुमति नहीं होगी. सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) कंपनियों और OMCs ने अब अपने डिजिटल डेटाबेस को पूरी तरह से इंटीग्रेट कर लिया है.

PNG Drive 2.0 कब होगा समाप्त

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB) ने सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स (CGDs) को घरेलू PNG (D-PNG) कनेक्शन देने की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया है. PNG के विस्तार को बढ़ावा देने और इसके इस्तेमाल को ज़्यादा सुविधाजनक सुरक्षित और सुलभ बनाने के लिए, ‘नेशनल PNG ड्राइव 2.0’ को 30 जून तक बढ़ा दिया गया है.

गैस सिलेंडर बुकिंग के लिए लॉक-इन पीरियड

आपूर्ति की कमी को रोकने और दुरुपयोग पर लगाम लगाने के लिए, LPG रिफिल के लिए लॉक-इन पीरियड शहरी यूज़र्स के लिए 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है जबकि ग्रामीण यूजर्स के लिए इसे बढ़ाकर 45 दिन कर दिया गया है.

कनेक्शन और सब्सिडी से जुड़े नियम