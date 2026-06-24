LPG Gas New Rules: एलपीजी और पीएनजी के लिए आए नए नियम, 90 दिनों में करना होगा ये काम वरना कटेगा कनेक्शन!

LPG सिलेंडर के गलत इस्तेमाल को रोकने और देश भर में साफ़-सुथरे ईंधन का सही वितरण सुनिश्चित करने के लिए, सरकार और तेल मार्केटिंग कंपनियों (IOCL, BPCL, HPCL) ने नियमों को काफ़ी कड़ा कर दिया है. सरकार अब एक घर, एक गैस कनेक्शन नीति को सख्ती से लागू कर रही है. इसी के तहत, LPG और PNG ग्राहकों के लिए 30 से 90 दिनों की समय-सीमा वाले नए नियम जारी किए गए हैं. आइए समझते हैं कि इन नए नियमों का क्या मतलब है और किसी भी परेशानी से बचने के लिए आपको क्या कदम उठाने होंगे.

एक घर, एक गैस कनेक्शन नीति क्या है?

सरकार और तेल कंपनियों का मुख्य मकसद गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी और गैर-कानूनी जमाखोरी को रोकना है. नई नीति के तहत, एक ही पते पर या एक ही परिवार के नाम पर (राशन कार्ड या घर के आधार पर) एक से ज़्यादा LPG कनेक्शन रखना मना है. यह कदम एक ही घर में कई कनेक्शन होने के कारण सिलेंडर की गैर-कानूनी रिफिलिंग और कमर्शियल इस्तेमाल की शिकायतों को दूर करने के लिए उठाया गया है.

30-दिन और 90-दिन के नियम

अब पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) और LPG सिलेंडर, दोनों का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए समय-सीमा तय कर दी गई है. अगर आपके घर में नया PNG कनेक्शन चालू हो गया है, तो आपको अगले 30 दिनों के भीतर अपना मौजूदा LPG सिलेंडर कनेक्शन सरेंडर करना होगा या उसे होल्ड पर रखना होगा. PNG कनेक्शन चालू होने के 90 दिनों (3 महीने) के भीतर LPG कनेक्शन को सेटल या सरेंडर करने की प्रक्रिया पूरी करना ज़रूरी है; ऐसा न करने पर आधिकारिक कार्रवाई हो सकती है.

रिफिलिंग से जुड़े पुराने नियम

यह पहली बार नहीं है जब सरकार ने गैस सिलेंडरों को लेकर सख्त रुख अपनाया है; पहले भी बुकिंग के समय को रेगुलेट किया गया है। शुरुआती नियमों के तहत, ग्राहक पहला सिलेंडर बुक करने के 25 दिनों के भीतर दूसरा सिलेंडर (रिफिल) बुक नहीं कर सकते थे. सब्सिडी वाले सिलेंडरों का समान वितरण सुनिश्चित करने और गैस की कमी को रोकने के लिए सिलेंडर की डिलीवरी के बीच कम से कम 45 दिनों का अंतर रखने के प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई थी.

नियमों का उल्लंघन करने पर कनेक्शन ब्लॉक हो सकता है

जो ग्राहक इन नए नियमों और समय-सीमाओं को नहीं मानते हैं, उन्हें गंभीर नतीजों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप तय 90 दिनों के अंदर एक से ज़्यादा या बिना मंज़ूरी वाले गैस कनेक्शन की जानकारी नहीं देते हैं, तो तेल कंपनियाँ आपका गैस कनेक्शन हमेशा के लिए बंद कर सकती हैं। इन नियमों को तोड़ने पर सरकारी सब्सिडी (LPG सब्सिडी) तुरंत रोक दी जाएगी और जुर्माना भी लग सकता है.

KYC ज़रूरी है

अगर आपके घर में एक से ज़्यादा गैस कनेक्शन हैं या आपके पास LPG और PNG दोनों कनेक्शन हैं, तो आप खुद को इस तरह सुरक्षित रख सकते हैं: