New Gas Cylinder Booking Rate: बढ़ गए LPG सिलेंडर के दाम, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक जान लें नया रेट

New Gas Cylinder Booking Rate: देशभर में आज यानी 18 मई 2026 के लिए घरेलू और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की नई कीमतें जारी कर दी गई हैं. पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की लगातार बढ़ती कीमतों के बीच आम लोगों के लिए राहत की बात ये है कि घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम फिलहाल स्थिर रखे गए हैं. हालांकि दूसरी ओर कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की बढ़ती कीमतों ने होटल, ढाबा और रेस्तरां चलाने वालों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं.
अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे लेवल पर बनी हुई हैं. इसके बावजूद तेल कंपनियों ने घरेलू उपभोक्ताओं को फिलहाल राहत दी है और 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. वहीं 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम कई शहरों में ₹3,000 के पार पहुंच चुके हैं, जिससे छोटे कारोबारियों का खर्च काफी बढ़ गया है.
घरेलू LPG सिलेंडर के दाम में नहीं हुआ बदलाव
भारतीय तेल विपणन कंपनियों (OMCs) की ओर से जारी नई दरों के मुताबिक घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें पहले जैसी ही बनी हुई हैं. दिल्ली में 14.2 किलो वाला घरेलू सिलेंडर ₹913 में मिल रहा है.
हालांकि देश के अलग-अलग शहरों में टैक्स और ट्रांसपोर्टेशन लागत के कारण कीमतों में थोड़ा अंतर देखने को मिल रहा है. घरेलू गैस की कीमतें स्थिर रहने से आम परिवारों को कुछ राहत जरूर मिली है, क्योंकि पिछले कुछ समय से लगातार महंगाई बढ़ रही है.
कमर्शियल गैस सिलेंडर ने बढ़ाया खर्च
घरेलू सिलेंडर के मुकाबले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है. 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम कई शहरों में ₹3,000 से ऊपर पहुंच गए हैं.
मई महीने की शुरुआत में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में करीब ₹993 तक की बड़ी बढ़ोतरी की गई थी. इसके बाद होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और फूड बिजनेस से जुड़े लोगों की लागत काफी बढ़ गई है. कारोबारियों का कहना है कि गैस महंगी होने से खाने-पीने की चीजों की कीमतें भी बढ़ानी पड़ सकती हैं.
देश के बड़े शहरों में LPG सिलेंडर के ताजा रेट
|नई दिल्ली
|₹913.00
|₹3,071.50
|कोलकाता
|₹939.00
|₹3,202.00
|मुंबई
|₹912.50
|₹3,024.00
|चेन्नई
|₹928.50
|₹3,237.00
|गुड़गांव
|₹921.50
|₹3,088.00
|नोएडा
|₹910.50
|₹3,071.50
|बेंगलुरु
|₹915.50
|₹3,152.00
|भुवनेश्वर
|₹939.00
|₹3,238.00
|लखनऊ
|₹950.50
|₹3,194.00
|पटना
|₹1,002.50
|₹3,346.50
5 किलो वाला छोटू सिलेंडर भी हुआ महंगा
घरेलू 14.2 किलो वाले सिलेंडर की कीमतों में भले कोई बदलाव नहीं हुआ हो, लेकिन छोटे 5 किलो वाले FTL (Free Trade LPG) सिलेंडर की कीमतों में हाल के दिनों में बड़ा उछाल देखने को मिला है.
दिल्ली-एनसीआर में ये सिलेंडर पहले ₹549 में मिल रहा था, जो अब बढ़कर ₹810.50 तक पहुंच गया है. इसका सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ा है जो छोटे कमरे में रहते हैं, जैसे छात्र, प्रवासी मजदूर और अकेले रहने वाले कर्मचारी.