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LPG सिलेंडर खरीदने से पहले रुकिए! आपके शहर के ताजा रेट नहीं देखे तो जेब पर पड़ सकता है बड़ा असर

LPG Prices Today: 1 जुलाई को LPG की कीमतों में होने वाले मासिक बदलाव को देखते हुए, लाखों घरों और बिजनेस को इस बात का इंतजार है कि क्या खाना पकाने वाली गैस की कीमतें बदलेंगी.

By: Anshika thakur | Published: June 30, 2026 9:21:12 AM IST

LPG Prices Today
LPG Prices Today


LPG Prices Today: पूरे भारत में घरों के लिए LPG की कीमतें ज़्यादातर स्थिर रही हैं. सरकार ने भरोसा दिलाया है कि सप्लाई पूरी तरह बनी हुई है, जबकि पश्चिम एशिया में हालिया टकराव जिसमें एक तरफ अमेरिका और इजराइल हैं और दूसरी तरफ ईरान अब खत्म होने के कगार पर दिख रहा है.
 
1 जुलाई को LPG की कीमतों में होने वाले मासिक बदलाव को देखते हुए, लाखों घरों और बिजनेस को इस बात का इंतजार है कि क्या खाना पकाने वाली गैस की कीमतें बदलेंगी. दुनिया भर में कच्चे तेल की गिरती कीमतों से कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम घटने की उम्मीद जगी है. साथ ही LPG से जुड़े दूसरे नियमों जैसे PNG अपनाने की समय-सीमा, eKYC की जरूरतें और बुकिंग के बीच जरूरी समय का अंतर पर भी चर्चा चल रही है.
शहर  LPG सिलेंडर की कीमत ( 14.2kg )  LPG सिलेंडर की कीमत ( 19 kg )
दिल्ली
 942.00 रुपये
 3,113.50 रुपये
मुंबई  941.50 रुपये
 3,067.50 रुपये
कोलकाता 968.00 रुपये
 3,255.50 रुपये
चेन्नई 957.50 रुपये
 3,283.00 रुपये
अहमदाबाद 949.00 रुपये
 3,135.00 रुपये
बैंगलोर
 944.50 रुपये
 3,198.00 रुपये
हैदराबाद
 994.00 रुपये
 3,367.00 रुपये
राजस्थान
 945.50 रुपये
 3,141.00 रुपये
बिहार
 1,031.50 रुपये
 3,400.00 रुपये
पुणे
 945.00 रुपये
 3,128.00 रुपये
जयपुर
 945.50 रुपये
 3,141.00 रुपये
पटना
 1,031.50 रुपये
 3,400.00 रुपये
इंदौर
 970.00 रुपये
 3,222.50 रुपये
सूरत
 947.50 रुपये
 3,068.00 रुपये
नासिक
 945.50 रुपये
 3,143.50 रुपये

Tags: LPG Cylinder New RatesLPG Cylinder Price TodayLPG Cylinder Rate TodayLPG Gas Cylinder PriceLPG Price July 2026LPG Price June 30 2026LPG Prices Today
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