LPG सिलेंडर खरीदने से पहले रुकिए! आपके शहर के ताजा रेट नहीं देखे तो जेब पर पड़ सकता है बड़ा असर

LPG Prices Today: पूरे भारत में घरों के लिए LPG की कीमतें ज़्यादातर स्थिर रही हैं. सरकार ने भरोसा दिलाया है कि सप्लाई पूरी तरह बनी हुई है, जबकि पश्चिम एशिया में हालिया टकराव जिसमें एक तरफ अमेरिका और इजराइल हैं और दूसरी तरफ ईरान अब खत्म होने के कगार पर दिख रहा है.

1 जुलाई को LPG की कीमतों में होने वाले मासिक बदलाव को देखते हुए, लाखों घरों और बिजनेस को इस बात का इंतजार है कि क्या खाना पकाने वाली गैस की कीमतें बदलेंगी. दुनिया भर में कच्चे तेल की गिरती कीमतों से कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम घटने की उम्मीद जगी है. साथ ही LPG से जुड़े दूसरे नियमों जैसे PNG अपनाने की समय-सीमा, eKYC की जरूरतें और बुकिंग के बीच जरूरी समय का अंतर पर भी चर्चा चल रही है.