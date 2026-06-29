Home > व्यापार > रसोई का बजट बढ़ेगा या मिलेगी राहत? तुरंत नोट करें आपके शहर के ताजा एलपीजी सिलेंडर रेट, वरना हो सकता है भरी नुकसान

रसोई का बजट बढ़ेगा या मिलेगी राहत? तुरंत नोट करें आपके शहर के ताजा एलपीजी सिलेंडर रेट, वरना हो सकता है भरी नुकसान

LPG Prices Today: सरकार ने होटलों, रेस्तरां और दूसरे व्यवसायों के लिए कमर्शियल LPG की सप्लाई को संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया है. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सप्लाई से जुड़ी चिंताएं कम होने के कारण, हालिया टकराव के दौरान लगाए गए सेक्टर-विशिष्ट प्रतिबंध अब हटा लिए गए हैं.

By: Anshika thakur | Published: June 29, 2026 9:52:08 AM IST

ताजा एलपीजी सिलेंडर रेट
ताजा एलपीजी सिलेंडर रेट


LPG Prices Today: भले ही अमेरिका, इज़राइल और ईरान के बीच चल रहा पश्चिम एशिया का टकराव खत्म होने के करीब है, फिर भी पूरे भारत में घरों के लिए LPG कीमतें ज्य्यादातर स्थिर बनी हुई हैं. सरकार ने होटलों, रेस्तरां और दूसरे व्यवसायों के लिए कमर्शियल LPG की सप्लाई को संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया है. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सप्लाई से जुड़ी चिंताएं कम होने के कारण, हालिया टकराव के दौरान लगाए गए सेक्टर-विशिष्ट प्रतिबंध अब हटा लिए गए हैं.
 
देश भर में घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतें 7 जून से नहीं बदली हैं जब इनमें ₹29 की बढ़ोतरी की गई थी. कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतें 1 जून से स्थिर बनी हुई हैं जबकि PNG और CNG की कीमतों में आखिरी बार मई में बढ़ोतरी की गई थी. सरकार ने यह भी बताया कि देश भर में घरेलू LPG की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी है. LPG डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर सप्लाई की कोई कमी नहीं देखी गई है और ऑनलाइन बुकिंग बढ़कर 98% हो गई है.

जानें आपके शहर में LPG सिलेंडर की कीमतें

शहर  LPG सिलेंडर की कीमत ( 14.2kg )  LPG सिलेंडर की कीमत ( 19 kg )
दिल्ली
 942.00 रुपये
 3,113.50 रुपये
मुंबई  941.50 रुपये
 3,067.50 रुपये
कोलकाता 968.00 रुपये
 3,255.50 रुपये
चेन्नई 957.50 रुपये
 3,283.00 रुपये
अहमदाबाद 949.00 रुपये
 3,135.00 रुपये
बैंगलोर
 944.50 रुपये
 3,198.00 रुपये
हैदराबाद
 994.00 रुपये
 3,367.00 रुपये
राजस्थान
 945.50 रुपये
 3,141.00 रुपये
बिहार
 1,031.50 रुपये
 3,400.00 रुपये
पुणे
 945.00 रुपये
 3,128.00 रुपये
जयपुर
 945.50 रुपये
 3,141.00 रुपये
पटना
 1,031.50 रुपये
 3,400.00 रुपये
इंदौर
 970.00 रुपये
 3,222.50 रुपये
सूरत
 947.50 रुपये
 3,068.00 रुपये
नासिक
 945.50 रुपये
 3,143.50 रुपये

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Tags: Commercial LPG Cylinder PriceDomestic LPG Cylinder Pricehome-hero-pos-6LPG Cylinder Price JuneLPG Price Today IndiaLPG Price UpdateLPG Prices Today
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